Mladi rukometaši uz preokrete pobijedili neugodne Brazilce...

Hrvatska U-21 rukometna reprezentacija na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Španjolskoj pobijedila je uvijek neugodnu momčad Brazila 33-29 (16-17).

Sjajan je bio i hrvatski golman Ivan Ereš (21) koji je na kraju utakmice proglašen i najboljim igračem:

- Napadamo zlato! Atmosfera je odlična. Na prošlom prvenstvu u finalu smo izgubili od Francuske,ovaj put se nadamo sličnom scenariju ali u našu korist - rekao je vinkovački vratar prije odlaska na prvenstvo.

Nakon što je na seniorskom prvenstvu brza igra Brazilaca nadmašila Červarovih sedam na šest, probleme su u prvim minutama našima pravili i mladi Brazilci. U početnim trenucima susreta preuzeli su inicijativu te nekoliko minuta držali prednost, a došli su i do četiri gola razlike pri rezultatu 7-3, no probudili su se izabranici Davora Dominikovića. Uspjeli su rezultatski sustići Brazil te su u nekoliko navrata vodili, no nažalost, na poluvremenu je protivnička momčad ipak imala gol prednosti rezultatom 17-16.

U drugom poluvremenu je na teren izašla jedna nova Hrvatska. Dominiković je, čini se, na pravi način popričao sa svojim igračima u svlačionici te su naši momci uspjeli prijeći iz negativnog u pozitivni rezultat. Ponovilo se prvo poluvrijeme, ali u korist Hrvatske. U prvih deset minuta drugog dijela, Hrvatska je imala sedam postignutih golova, dok su Brazilci imali tek četiri.

Uskoro je krenula lagana nervoza pri minimalnoj ili plus dva prednosti Hrvata. No već nakon pet minuta, Hrvatska je uspjela pokazati svoju snagu i otišla je na plus četiri rezultatom 27-23 unatoč pokušajima brazilske obrane da zadrži naše dečke daleko od svoga gola.

Hrvatska je do kraja utakmice sigurno držala Brazil na četiri pa čak i pet razlike. Raspojasali su se mladi "kauboji" i pokazali jaku glavu kada je bilo potrebno. Uvijek neugodna momčad Brazila, nije im mogla ništa. S posljednjim sučevim zviždukom je potvrđeno, Hrvatska - Brazil 33-29.

Sjajni među strijelcima bili Filip Vistorop s osam, te Fran Mileta i Ivan Martinović s po šest golova.

Podsjetimo, Brazil je do sada pobijedio Portugal 35-30, a Hrvatska je svladala Kosovo 23-17. Ovom su pobjedom izabranici legendarnog "ministra obrane" hrvatskog rukometa, Davora Dominikovića, sačuvali prvo mjesto u skupini C.