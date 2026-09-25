Fokus nam je na Mađarskoj, nama je ta utakmica još jedan korak prema cilju, prema Europskom prvenstvu. Igrači su toga svjesni, kazao je Ivica Olić
Mladi 'vatreni' love Euro! Evo što im treba za plasman i gdje gledati utakmicu s Mađarskom
Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija već u subotu može osigurati plasman na Europsko prvenstvo! Izabranici Ivice Olića će u Varaždinu ugostiti Mađarsku (17.00, MAXSport 1). U 18 sati na teren će i Turska, naš glavni konkurent za prvo mjesto. Ako mi osvojimo tri boda, a Turci ne pobijede Ukrajinu, mladi "vatreni" će, obzirom na utakmicu manje, osigurati prvo mjesto u skupini.
- Prije svega, svi igrači su odradili sve treninge, tako da nismo imali novih ozljeda. Imali smo tri dobra treninga, dobro se radilo, a mladima koji su prvi put ovdje nije puno trebalo da se prilagode. Vrlo brzo se svi priviknu i jako dobro reagiraju na treninzima. Ono što je najvažnije, dečki su zdravi i spremni ćemo dočekati sutrašnju utakmicu - kazao je izbornik.
Mađarska u Varaždin dolazi s novim izbornikom i brojnim promjenama u sastavu. Olić je sa svojim stožerom analizirao njihove posljednje utakmice, a ističe kako će Hrvatsku dočekati momčad koja se uvelike razlikuje od one protiv koje je igrala u prvoj utakmici.
- To je sasvim druga momčad. Novi izbornik koji je odigrao dvije utakmice, protiv Ukrajine i prijateljsku protiv Izraela. Te dvije utakmice smo analizirali i pratili. U današnjem sastavu u kojem dolaze je devet novih igrača koji dosad nisu igrali za U-21. Oni su 2005. i 2006. godište i igraju prvu i drugu ligu. Sigurno nas čeka nova momčad s puno novih igrača koje smo pratili i gledali pozicije koje igraju u klubu. Dosta je upitnika oko sastava, tako da do same utakmice ne možemo reći kojih će 11 istrčati kod njih.
Hrvatska je u prvoj utakmici protiv Mađarske u studenom prošle godine slavila s 2-0.
- Mi gledamo ovu utakmicu kao da je jedna i zadnja, za nju smo se pripremali od prvog dana. Fokus nam je na Mađarskoj, nama je ta utakmica još jedan korak prema cilju, prema Europskom prvenstvu. Igrači su toga svjesni i nadamo se da ćemo nastaviti u pozitivnom nizu u kojem smo bili - kaže Olić.
Hrvatska je trenutačno vodeća u skupini s 13 bodova, slijedi Turska s 11, Ukrajina je treća s osam, dok je Mađarska na tri, a Litva na dva boda.
Nakon utakmice u Varaždinu protiv Mađarske, mladim "vatrenima" slijede dvije utakmice u gostima, protiv Ukrajine 2. listopada te protiv Litve 6. listopada. Ulaz na utakmicu u Varaždinu je besplatan za sve gledatelje.
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