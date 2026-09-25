Mladi 'vatreni' love Euro! Evo što im treba za plasman i gdje gledati utakmicu s Mađarskom

Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija već u subotu može osigurati plasman na Europsko prvenstvo! Izabranici Ivice Olića će u Varaždinu ugostiti Mađarsku (17.00, MAXSport 1). U 18 sati na teren će i Turska, naš glavni konkurent za prvo mjesto. Ako mi osvojimo tri boda, a Turci ne pobijede Ukrajinu, mladi "vatreni" će, obzirom na utakmicu manje, osigurati prvo mjesto u skupini.

- Prije svega, svi igrači su odradili sve treninge, tako da nismo imali novih ozljeda. Imali smo tri dobra treninga, dobro se radilo, a mladima koji su prvi put ovdje nije puno trebalo da se prilagode. Vrlo brzo se svi priviknu i jako dobro reagiraju na treninzima. Ono što je najvažnije, dečki su zdravi i spremni ćemo dočekati sutrašnju utakmicu - kazao je izbornik.

Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Mađarska u Varaždin dolazi s novim izbornikom i brojnim promjenama u sastavu. Olić je sa svojim stožerom analizirao njihove posljednje utakmice, a ističe kako će Hrvatsku dočekati momčad koja se uvelike razlikuje od one protiv koje je igrala u prvoj utakmici.

- To je sasvim druga momčad. Novi izbornik koji je odigrao dvije utakmice, protiv Ukrajine i prijateljsku protiv Izraela. Te dvije utakmice smo analizirali i pratili. U današnjem sastavu u kojem dolaze je devet novih igrača koji dosad nisu igrali za U-21. Oni su 2005. i 2006. godište i igraju prvu i drugu ligu. Sigurno nas čeka nova momčad s puno novih igrača koje smo pratili i gledali pozicije koje igraju u klubu. Dosta je upitnika oko sastava, tako da do same utakmice ne možemo reći kojih će 11 istrčati kod njih.

Hrvatska je u prvoj utakmici protiv Mađarske u studenom prošle godine slavila s 2-0.

- Mi gledamo ovu utakmicu kao da je jedna i zadnja, za nju smo se pripremali od prvog dana. Fokus nam je na Mađarskoj, nama je ta utakmica još jedan korak prema cilju, prema Europskom prvenstvu. Igrači su toga svjesni i nadamo se da ćemo nastaviti u pozitivnom nizu u kojem smo bili - kaže Olić.

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Hrvatska je trenutačno vodeća u skupini s 13 bodova, slijedi Turska s 11, Ukrajina je treća s osam, dok je Mađarska na tri, a Litva na dva boda.

Nakon utakmice u Varaždinu protiv Mađarske, mladim "vatrenima" slijede dvije utakmice u gostima, protiv Ukrajine 2. listopada te protiv Litve 6. listopada. Ulaz na utakmicu u Varaždinu je besplatan za sve gledatelje.