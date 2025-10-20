Obavijesti

Sport

Komentari 0
POZNAT POPIS

Mladi 'vatreni' uskoro kreću na SP. Budimir odabrao 21 igrača

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Mladi 'vatreni' uskoro kreću na SP. Budimir odabrao 21 igrača
Marijan Budimir je novi izbornik U-17 reprezentacije (arhiva) | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija kreće u lov na svjetski tron u Katru. S impresivnom serijom bez poraza, čekaju ih okršaji sa Senegalom, UAE i Kostarikom

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina nastupit će na Svjetskom prvenstvu u Katru kao jedna od 48 nacionalnih selekcija koje će se boriti za naslov u 12 skupina. Mlada hrvatska momčad smještena je u skupinu C, gdje će odmjeriti snage sa Senegalom, Kostarikom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Izbornik Marijan Budimir objavio je popis od 21 igrača, uz šest pretpoziva, nakon što je njegova selekcija u protekla dva mjeseca odigrala dva turnira i šest pripremnih utakmica bez poraza, pet pobjeda i jedan remi, uz impresivnu gol-razliku 16-0.

- Svi igrači su pokazali kvalitetu i zaslužili su ići na Svjetsko prvenstvo. Pravila su takva da može ići 18 plus tri vratara, pa smo morali obaviti taj nezahvalni posao selekcije. Mislim da smo dobro odlučili - izjavio je Budimir za HNS, dodavši kako s optimizmom iščekuje turnir i vjeruje u snagu svoje momčadi.

Okupljanje reprezentacije zakazano je za subotu u Zagrebu, nakon čega slijedi četverodnevni kamp u Osijeku na stadionu Pampas. Let za Katar predviđen je za 29. listopada, a prva utakmica protiv Senegala, nositelja skupine i jednog od favorita, igra se 3. studenoga u Aspire Zoni u Dohi.

Raspored utakmica (skupina C):

  • 3. studenoga, 14 sati: Hrvatska - Senegal
  • 6. studenoga, 16:15: Hrvatska - UAE
  • 9. studenoga, 15.45: Hrvatska - Kostarika

Popis pozvanih igrača:

  • golmani: Matej Grahovac (Osijek), Petar Nemet (Istra 1961), Vito Kovač (Rijeka)
  • obrambeni: Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva), Leon Jakirović (Dinamo), Raul Kumar (Istra 1961), Karlo Pajsar (Parma), Lukas Murica (Rijeka), Mateo Čupić (Hajduk), Nikola Radnić (Dinamo)
  • vezni: Roko Vojvodić (Hajduk), Krešimir Radoš (Dinamo), Pavle Smiljanić (Lokomotiva), Niko Horvat (Borussia Mönchengladbach), Duje Slišković (Union Berlin), Jona Benkotić (Dinamo)
  • napadači: Tino Kusanović (FC Nürnberg), Patrik Horvat (Dinamo), Andrija Burcar (Parma), Ivan Križić (Hertha BSC), Gabrijel Šivalec (Slaven Belupo)
  • pretpozivi: Borna Ivanda (Tenerife), David Kalem (Osijek), Davor Bistre (Hajduk), Jona Ježić (Osijek), Bruno Mišura (Hajduk), Matko Bošković (Fiorentina)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao
FOTO: OD USPONA DO PADA

Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao

Simona Halep imala je 17 godina kada je zahvatom smanjila grudi s 36DD na 36C. Postala je najbolja tenisačica svijeta, korigirala i nos estetskim zahvatom pa proživjela doping aferu zbog koje se i umirovila
VIDEO Milan - Fiorentina 2-1: Preokret Modrića i društva! Luki se ponovno divi cijela Italija
'ROSSONERI' OPET NA VRHU

VIDEO Milan - Fiorentina 2-1: Preokret Modrića i društva! Luki se ponovno divi cijela Italija

Odličnu utakmicu odigrao je Marin Pongračić koji je držao poziciju desnog stopera u formaciji s tri iza i Leao ga niti jednom nije prošao. Ipak, zvijezda Milana pronašla je druge načine i s dva gola srušila 'viole'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025