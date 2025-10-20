Mladi 'vatreni' uskoro kreću na SP. Budimir odabrao 21 igrača

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina nastupit će na Svjetskom prvenstvu u Katru kao jedna od 48 nacionalnih selekcija koje će se boriti za naslov u 12 skupina. Mlada hrvatska momčad smještena je u skupinu C, gdje će odmjeriti snage sa Senegalom, Kostarikom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Izbornik Marijan Budimir objavio je popis od 21 igrača, uz šest pretpoziva, nakon što je njegova selekcija u protekla dva mjeseca odigrala dva turnira i šest pripremnih utakmica bez poraza, pet pobjeda i jedan remi, uz impresivnu gol-razliku 16-0.

- Svi igrači su pokazali kvalitetu i zaslužili su ići na Svjetsko prvenstvo. Pravila su takva da može ići 18 plus tri vratara, pa smo morali obaviti taj nezahvalni posao selekcije. Mislim da smo dobro odlučili - izjavio je Budimir za HNS, dodavši kako s optimizmom iščekuje turnir i vjeruje u snagu svoje momčadi.

Okupljanje reprezentacije zakazano je za subotu u Zagrebu, nakon čega slijedi četverodnevni kamp u Osijeku na stadionu Pampas. Let za Katar predviđen je za 29. listopada, a prva utakmica protiv Senegala, nositelja skupine i jednog od favorita, igra se 3. studenoga u Aspire Zoni u Dohi.

Raspored utakmica (skupina C):

3. studenoga, 14 sati: Hrvatska - Senegal

6. studenoga, 16:15: Hrvatska - UAE

9. studenoga, 15.45: Hrvatska - Kostarika

Popis pozvanih igrača:

golmani: Matej Grahovac (Osijek), Petar Nemet (Istra 1961), Vito Kovač (Rijeka)

Matej Grahovac (Osijek), Petar Nemet (Istra 1961), Vito Kovač (Rijeka) obrambeni: Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva), Leon Jakirović (Dinamo), Raul Kumar (Istra 1961), Karlo Pajsar (Parma), Lukas Murica (Rijeka), Mateo Čupić (Hajduk), Nikola Radnić (Dinamo)

Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva), Leon Jakirović (Dinamo), Raul Kumar (Istra 1961), Karlo Pajsar (Parma), Lukas Murica (Rijeka), Mateo Čupić (Hajduk), Nikola Radnić (Dinamo) vezni: Roko Vojvodić (Hajduk), Krešimir Radoš (Dinamo), Pavle Smiljanić (Lokomotiva), Niko Horvat (Borussia Mönchengladbach), Duje Slišković (Union Berlin), Jona Benkotić (Dinamo)

Roko Vojvodić (Hajduk), Krešimir Radoš (Dinamo), Pavle Smiljanić (Lokomotiva), Niko Horvat (Borussia Mönchengladbach), Duje Slišković (Union Berlin), Jona Benkotić (Dinamo) napadači: Tino Kusanović (FC Nürnberg), Patrik Horvat (Dinamo), Andrija Burcar (Parma), Ivan Križić (Hertha BSC), Gabrijel Šivalec (Slaven Belupo)

Tino Kusanović (FC Nürnberg), Patrik Horvat (Dinamo), Andrija Burcar (Parma), Ivan Križić (Hertha BSC), Gabrijel Šivalec (Slaven Belupo) pretpozivi: Borna Ivanda (Tenerife), David Kalem (Osijek), Davor Bistre (Hajduk), Jona Ježić (Osijek), Bruno Mišura (Hajduk), Matko Bošković (Fiorentina)