Mlada hrvatska nogometna reprezentacija kreće u lov na svjetski tron u Katru. S impresivnom serijom bez poraza, čekaju ih okršaji sa Senegalom, UAE i Kostarikom
Mladi 'vatreni' uskoro kreću na SP. Budimir odabrao 21 igrača
Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina nastupit će na Svjetskom prvenstvu u Katru kao jedna od 48 nacionalnih selekcija koje će se boriti za naslov u 12 skupina. Mlada hrvatska momčad smještena je u skupinu C, gdje će odmjeriti snage sa Senegalom, Kostarikom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Izbornik Marijan Budimir objavio je popis od 21 igrača, uz šest pretpoziva, nakon što je njegova selekcija u protekla dva mjeseca odigrala dva turnira i šest pripremnih utakmica bez poraza, pet pobjeda i jedan remi, uz impresivnu gol-razliku 16-0.
- Svi igrači su pokazali kvalitetu i zaslužili su ići na Svjetsko prvenstvo. Pravila su takva da može ići 18 plus tri vratara, pa smo morali obaviti taj nezahvalni posao selekcije. Mislim da smo dobro odlučili - izjavio je Budimir za HNS, dodavši kako s optimizmom iščekuje turnir i vjeruje u snagu svoje momčadi.
Okupljanje reprezentacije zakazano je za subotu u Zagrebu, nakon čega slijedi četverodnevni kamp u Osijeku na stadionu Pampas. Let za Katar predviđen je za 29. listopada, a prva utakmica protiv Senegala, nositelja skupine i jednog od favorita, igra se 3. studenoga u Aspire Zoni u Dohi.
Raspored utakmica (skupina C):
- 3. studenoga, 14 sati: Hrvatska - Senegal
- 6. studenoga, 16:15: Hrvatska - UAE
- 9. studenoga, 15.45: Hrvatska - Kostarika
Popis pozvanih igrača:
- golmani: Matej Grahovac (Osijek), Petar Nemet (Istra 1961), Vito Kovač (Rijeka)
- obrambeni: Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva), Leon Jakirović (Dinamo), Raul Kumar (Istra 1961), Karlo Pajsar (Parma), Lukas Murica (Rijeka), Mateo Čupić (Hajduk), Nikola Radnić (Dinamo)
- vezni: Roko Vojvodić (Hajduk), Krešimir Radoš (Dinamo), Pavle Smiljanić (Lokomotiva), Niko Horvat (Borussia Mönchengladbach), Duje Slišković (Union Berlin), Jona Benkotić (Dinamo)
- napadači: Tino Kusanović (FC Nürnberg), Patrik Horvat (Dinamo), Andrija Burcar (Parma), Ivan Križić (Hertha BSC), Gabrijel Šivalec (Slaven Belupo)
- pretpozivi: Borna Ivanda (Tenerife), David Kalem (Osijek), Davor Bistre (Hajduk), Jona Ježić (Osijek), Bruno Mišura (Hajduk), Matko Bošković (Fiorentina)
