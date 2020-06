Mladić upao na utakmicu Barce pa ga Messi otkantao: 'Toliko sam čekao, a nije se htio slikati'

Utakmica se, kao i sve ostale, igrala pred praznim tribinama pa je ostao misterij kako je mladić uspio uopće ući na stadion, a kamoli utrčati na travnjak. No, plan je bio dugo osmišljavan

<p><strong>Barcelona </strong>je rastočila <strong>Mallorcu </strong>na gostovanju 4-0, <strong>Ivan Rakitić</strong> dobio je cijelo drugo poluvrijeme za svoj 300. nastup u dresu Katalonaca, a utakmicu je osim golijade obilježio i ulazak tinejdžera na teren, koji je uspio izbjeći stražu i upasti među nogometne zvijezde.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video sažetaka golova možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Nogomet/Primera/a113417-FOTO-Navijac-upao-na-teren-u-Messijevom-dresu.html" target="_blank">OVDJE.</a></em></p><p>Utakmica se, kao i sve ostale, igrala pred praznim tribinama pa je ostao misterij kako je mladić uspio uopće ući na stadion, a kamoli utrčati na travnjak. No, plan je bio dugo osmišljavan.</p><p>- Ovo sam planirao i prije korona virusa. Lionel Messi je moj idol i sanjao sam da ga upoznam, da imam fotografiju s njim za uspomenu - rekao je neimenovani mladić.</p><p>Ali neke stvari ponekad jednostavno ne idu prema planu. Uspio je ući na stadion, upasti na travnjak, čak se fotografirati s <strong>Jordijem Albom</strong>, ali idol ga je otpilio.</p><p>- Preskočio sam ogradu visoku dva metra, došao na tribine i utrčao na teren. Prvo sam uočio Jordija Albu i uspio se fotografirati, a zatim sam otišao do Messija. On se nije htio fotografirati - ispričao je mladić.</p><p>Iako je stigao u dresu <strong>Argentine </strong>s Messijevim brojem i imenom, Barcin čarobnjak ga je hladno odbio. Možda da je ipak probao s fotografijom nakon utakmice?</p>