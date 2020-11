Mladost krenula pobjednički, za 'nagradu' će imati dan odmora

Žapci, koji su sa 16-13 pobijedili francuski Pays d'Aix, neplanirano će u petak imati slobodan dan na kvalifikacijskom turniru jer grčki sastav Ydraikos nije došao u Italiju. Splitski Jadran, pak, u istom je danu pobijedio i izgubio

<p>Vaterpolisti zagrebačke <strong>Mladosti </strong>krenuli su pobjednički na kvalifikacijskom turniru za Ligu prvaka u talijanskoj Sirakuzi. U prvoj utakmici pobijedili su francuski Pays d'Aixa sa 16-13 (2-2, 6-5, 4-3, 4-3). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mladost predstavila momčad</strong></p><p>Uz dosta muke i bez prave obrane Mladost je tek u drugom dijelu slomila uporne Francuza, zahvaljujući prije svega Konstantinu Harkovu i Franku Laziću, koji su zabili po četiri gola, dok je Lovre Miloš postigao tri gola. </p><p>Žapci, koji su na talijanskom jugu oslabljeni za kapetana i golmana Ivana Marcelića te njegovo zamjenika i najboljeg strijelca Luke Bukića, neplanirano će u petak imati slobodan dan na kvalifikacijskom turniru jer grčki sastav Ydraikos nije došao u Italiju. Tako je već u četvrtak mađarski Szolnok dobio tri boda bez borbe, a utakmica je registrirana rezultatom 10-0.</p><p>Istim će rezultatom biti registrirana utakmica u kojoj su se u petak Grcima trebali suprotstaviti mladostaši koji će se tako moći bolje pripremiti za subotnji sraz s Mađarima, koji bi trebao odlučivati o prvom mjestu u skupini, a ono donosi dvoboj za plasman u Ligu prvaka s prvoplasiranim iz druge grupe, a što će teško biti Jadran nakon poraza od domaćina Ortigie 7-11.</p><p>Splićani su imali danas dvostruki program, nakon jutarnje pobjede nad Steauom 14-12 nisu se mogli nositi s domaćinima za koje brani legendarni Stefano Tempesti. </p><p>Kako je utakmica odmicala, tako je do izražaja došla fizička potrošenost donedavno "izoliranih" jadranaša, kojima je to bio drugi ulazak u bazen u razmaku od šest sati. S dva uzastopna gola vaterpolisti Ortigie dolaze do prednosti 8-5 na pet i pol minuta prije kraja, a pobjednik je odlučen kad je Valentino Gallo postigao svoj peti gol za konačnih 11-7, nešto manje od dvije minute prije posljednjeg zvuka sirene.</p><p>Dva pogotka za Jadran postigao je Rino Burić, a po jednom su strijelci bili Marinić Kragić, Butić, Milardović, Šetka i Dužević.</p>