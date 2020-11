Pa zašto baš sad!? Mladostaši hendikepirani za turnir sezone, bez kapetana i prvog strijelca

Kapetan Ivan Marcelić i najbolji strijelac Luka Bukić, uz Marina Dašića, nisu otišli s ekipom. Marcelić i Dašić još nisu dobili negativne nalaze, a Bukić, iako ga ima, pred polazak je dobio temperaturu koja ga je eliminirala s turnira

<p>Tmuran, hladan i magloviti Zagreb mijenjaju toplom i sunčanom Sirakuzom na talijanskom jugu, ali kada na stranu maknemo vremenske prilike, jer one baš i neće biti tako bitne u sljedećih pet dana premda se igra na otvorenom bazenu, u <strong>Mladosti </strong>je pred odlazak na kvalifikacijski turnir vaterpolske Lige prvaka stanje daleko od vedrog, lijepog, idealnog...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mladost predstavila momčad</strong></p><p>Zašto? Pa, za početak recimo da je momčad uoči najvažnijih utakmica sezone, koje će determinirati njen izgled, tek izašla iz izolacije. Drugim riječima, <strong>Zoran Bajić</strong> tek je nekoliko zadnjih dana imao igrače na onom pravom, živom treningu, ne preko svih internetskih čuda koja ne mogu zamijeniti vodu, bazen, loptu, pa i trenersku viku ako hoćete. Ma sve.</p><p>Nadalje, ono što je možda i još teže za prihvatiti, "Žapci" nisu kompletni. Zapravo, ozbiljno su hendikepirani jer kapetan <strong>Ivan Marcelić </strong>i najbolji strijelac<strong> Luka Bukić</strong>, uz Marina Dašića, nisu otišli s ekipom. Marcelić i Dašić još nisu dobili negativne nalaze, a Bukić, iako ga ima, pred polazak je dobio temperaturu koja ga je eliminirala s turnira.</p><p>- Protivnici su u svakom slučaju zahtjevni, više od svih Szolnok. Višestruki prvak Mađarske i nekadašnji prvak Europe, odlično kompletirana ekipa s Filipom Filipovićem, Duškom Pijetlovićem i Radomirom Drašovićem te ostalim mađarskim reprezentativcima. Mislim da će ta utakmica s njima izravno odlučivati o prolasku naše skupine - rekao je trener Bajić u najavi.</p><p>S njim bismo se složili. Štoviše, pobjednik te mini-grupe trebao bi završiti kao pobjednik cijelog turnira, odnosno s ulaznicom za skupinu Lige prvaka iako su sada Mađari u laganoj prednosti. Osim izostanaka kod Mladosti, u mađarskom prvenstvu igra se punom parom, iza Szolnoka je već 11 utakmica i... Svih 11 pobjeda! Uglavnom uvjerljivih.</p><p>- Turnir je zahtjevan, u pet dana četiri utakmice. Dat ćemo sve od sebe da budemo pravi. Iako nismo u idealnoj natjecateljskoj formi, obaveza nam je radi nas, naših navijača i imena kluba koji nosimo da budemo onakvi kakvi trebamo biti - poručio je trener Mladosti.</p><p>Iako kvalifikacije kreću u srijedu, Mladost prvu utakmicu igra u četvrtak protiv francuskog Pays d'Aixa (17 sati), dan kasnije protiv grčkog Ydriakosa (14 sati) te finale grupe u subotu sa Szolnokom nakon kojeg će prvoplasirani u završnu nedjeljnu utakmicu protiv prvoplasiranog iz druge grupe vrijednu ulaska u skupinu Lige prvaka u kojoj su Spandau 04, Olympiacos, Pro Recco, Marseille i Jug AO.</p><p>U toj drugoj sirakuškoj grupi imat ćemo drugog predstavnika u splitskom <strong>Jadranu </strong>koji nije među favoritima turnira. Više je razloga, osim na papiru slabije momčadi nego je bila prošlogodišnja, i jadranaši su muku mučili s izolacijama, testovima i svim drugim nevaterpolskim stvarima.</p><p>- Mogu naglasiti da iskreno žalim što smo imali određenih problema zadnjih 15-ak dana i više s korona virusom. Ostali smo bez skoro cijele ekipe u periodu od deset dana što se tiče trenažnog procesa i to će sigurno ostaviti traga na našoj igri. Nakon negativnih testova i povratka u bazen do ovog turnira je bio vrlo kratak period, od nekih četiri-pet dana, što je zaista premalo da bismo došli na mjesto gdje bi mi svi skupa željeli. Međutim, nećemo tražiti alibi i učinit ćemo sve da ispunimo naše ciljeve, a to je u prvom redu plasman u Ligi prvaka - najavio je trener <strong>Mile Smodlaka.</strong></p><p>- Drugi cilj je, ako eventualno ne prođemo u Ligu prvaka, izboriti što bolju poziciju za drugi kvalifikacijski turnir Eurokupa. Svi smo u ovom trenutku zdravi, međutim, daleko od optimalne forme. Igrači su dosta iscrpljeni, pogotovo oni koji su nedavno preboljeli virus, te osjećaju i dalje posljedice kroz lako umaranje. Ipak, ono što je u ovom trenu najvažnije, jest činjenica da smo uspjeli skupiti ekipu i u najjačem sastavu krenuti u Italiju.</p><p>Jadranaši će u svojoj grupi igrati protiv domaćina Ortigie, Barcelone, Steaue i Suknovog Primorca protiv kojeg će i otvoriti u srijedu 17 sati, dok će u četvrtak imati dvostruki program sa Steauom od 9 sati i Ortigiom od 15.</p><p>Istovremeno će se drugi putnik u Ligu prvaka tražiti u Budimpešti, a za jedno mjesto borit će se OSC, Sintez Kazanj, Radnički, Terrassa, Lille, Vouliagmeni, Brescia, Oradea te Enka. Brescia našeg Mare Jokovića veliki je favorit.</p>