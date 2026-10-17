Mladost u derbiju deklasirala Jug AO pred svojim navijačima

U derbi utakmici četvrtog kola domaćeg prvenstva vaterpolisti zagrebačke Mladosti u Dubrovniku su nadjačali Jug AO s 19-11 (4-2, 5-4, 2-2, 8-3). Domaćin se donekle uz favoriziranog suparnika držao do posljednje četvrtine, a tada su gosti posve slomili dubrovački sastav. Posljednju četvrtinu Mladost je dobila s čak 8-3.

Prvi strijelac Mladosti bio je razigrani Marko Radulović koji je postigao osam golova. Tri je postigao Luka Bukić. Kod domaćina su tri pogotka dali Vlaho Pavlić i Marko Žuvela.

Jadran je u Splitu s 15-8 (2-2, 3-1, 6-3, 4-2) pobijedio riječko Primorje EB. Splićane su do pobjede vodili Duje Pejković, Mislav Ćurković, Nardo Skejić i Dušan Matković. Svi su oni zabili po tri pogotka. U gostujućem sastavu četiri gola je potpisao Len Dujmić.

Zadar 1952 je pobijedio Medveščak u gostima s 13-9 (6-2, 1-3, 3-2, 3-2), a odličan je u zadarskoj momčadi bio Nikola Milardović sa šest pogodaka. U prvom susretu ovog kola šibenski Solaris je u gostima, u petak, bio bolji od POŠK-a 1937 s 24-16, dok će 21. listopada igrati splitski Mornar i KPK.

Na vrhu ljestvice su splitski Jadran, aktualni prvak zagrebačka Mladost i Solaris s maksimalnih 12 bodova. Na četvrtom mjestu je Jug AO koji je skupio šest bodova, a toliko ima i Zadar 1952.