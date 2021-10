Odbojkaši zagrebačke Mladosti nisu se uspjeli plasirati u završni krug kvalifikacija za Ligu prvaka nakon što su izgubili i uzvratni susret 2. pretkola od češke momčadi ČEZ Karlovarsko iz Karlovyih Vary.

Česi su u prvom susretu 2. pretkola u Zagrebu pobijedili sa 3-1, a večeras pred svojim navijačima sa 3-2 (18-25, 18-25, 25-19, 27-25, 15-9) premda je Mladost vodila sa 2-0.

Nakon što su u prvom susretu izgubili sa 1-3, "mladostaši" su u uzvratu trebali pobjedu od 3-0 ili 3-1 kako bi izborili "zlatni set" i probili se u zadnju krug kvalifikacija. I bili su blizu podvigu.

Zagrepčani su odlično krenuli. Dobili su prvi set 25-18, a istim rezultatom i drugi set za velikih 2-0. Treći set je otišao na češku stranu (25-19), a u ključnom četvrtom setu gledali smo pravu dramu.

Mladost je povela 4-2, pa 6-4. Sredinom set je imala prednost 15-11, pa 17-12. Kada je hrvatski prvak poveo sa 23-18 činilo se kako će izboriti toliko željeni "zlatni set". No, ČEZ je serijom 5-0 uspio izjednačiti na 23-23. Mladost je potom osvojila idući poen i imala set loptu, No, domaćin je izjednačio, a zatim i poveo 25-24. Mladost je uspjela izjednačiti (25-25), no Česi osvajaju iduća dva poena za 27-25 i osvajanje seta.

Rezultatom 2-2 osigurali su prolaz, a potom dobili peti set sa 15-9 za pobjedu i veliko slavlje.

Čehe je do pobjede vukao Patrik Indra sa 24 poena, dok je Lukas Vasina osvojio 14 poena. Kod Mladosti Boris Buša je osvojio 23 poena, Kruno Nikačević 16, a Ivan Zeljković 14 poena.