Mladostaši su u bjelovarskom Wellovaru osvojili Superkup!

Mladost je osvojila hrvatski Superkup nakon što je u Bjelovaru svladala Jadran 18-10. Zagrebački klub je u svom prvom nastupu u ovom natjecanju odmah stigao do trofeja, a povijesni susret odigran je u novom Geotermalnom sportsko-rekreacijskom parku Wellovar.

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'Žapci' su od početka nametnuli svoj ritam i već tijekom utakmice stvorili značajnu prednost. Jadran je pokušavao držati priključak, no Mladost je bila konkretnija u napadu i kontrolirala rezultat do samog kraja. Marko Radulović i Viktor Tončinić postigli su po četiri gola za Mladost, dok je Duje Pejković bio peterostruki strijelac za Jadran.

Bjelovar: Superkup Hrvatske, HAVK Mladost v VK Jadran | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Za Mladost je ovo ujedno bio prvi nastup u hrvatskom Superkupu. Dosadašnja četiri izdanja osvojili su Jug Adriatic osiguranje i Jadran, po dva puta, dok su Zagrepčani u Bjelovar stigli kao aktualni prvaci Hrvatske i pobjednici Kupa.

Bjelovar: Superkup Hrvatske, HAVK Mladost v VK Jadran | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Posebnost utakmice bio je i sam domaćin. Wellovar je otvoren tek nekoliko dana ranije, a prvi veliki sportski događaj na novom bjelovarskom bazenu bio je upravo dvoboj hrvatskog prvaka i doprvaka. Na tribinama se okupilo oko 1100 gledatelja i uveličalo ovaj veleban događaj za grad u srcu Bilogore. U Wellovaru će se održati i europsko juniorsko prvenstvo u plivanju 2027. godine.

Bjelovar: Superkup Hrvatske, HAVK Mladost v VK Jadran | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Mladost i Jadran neće dugo čekati na novi međusobni okršaj. Idući susret zakazan je već 7. listopada u Zagrebu, kada će se sastati u prvom kolu skupine C Lige prvaka.