Uz puno muke i ne baš uz igru za pamćenje, Dinamo je pobijedio islandski Valur (2-0) i u uzvratnoj utakmici prvog pretkola Lige prvaka te osigurao prolazak u drugo pretkolo golovima Ivanušeca i Oršića. Tamo će igrati protiv Omonije.

Bila je to utakmica u kojoj Valur nije bio najveći Dinamov protivnik, već polarni dan u Reykjaviku, 10 Celzijusovih stupnjeva i umjetna trava koja je 'modrima stvarala velike probleme. Igrači hrvatskog prvaka su sa zagrebačkih vrelih 30 stupnjeva došli u ledeni Island, no uspjeli su 'preživjeti'. Pa je ovo jedna od onih utakmica u kojoj nikoga nije briga za dojam već samo za rezultat. A on je bio više nego povoljan.

Jedan detalj svima je upao u oko. Dinamo je prije tjedan dana predstavio dresove za novu sezonu i ponosno predstavio novog sponzora. To nije više Lana grupa već jedna kladionica, no sponzor je misteriozno nestao s dresa za susret s Valurom. Što se dogodilo?

Naime, na Islandu nije dopušteno oglašavanje kladionica, a to je i tamošnji Savez prenio vodstvu Dinama. 'Modri' su kontaktirali sponzora, objasnili situaciju i maknuli njegov logo za utakmicu s Valurom.

Inače, 'modri' su se odmah nakon utakmice zaputili u Zagreb.

- Za vrijeme utakmice zaći će sunce pa odmah i izaći zbog polarnog dana. Igrači bi vjerojatno probdjeli noć, pa je pragmatičnije da je probdiju u avionu - kazao je Krznar.

Dinamo će u sljedećem pretkolu igri protiv ciparske Omonije, a ovom pobjedom je osigurao još najmanje šest utakmica u Europi. Ako ispadne od Omonije, ide u treće pretkolo Europske lige, a ako ispadne tamo ide u playoff Konferencijske lige.

Za hrvatskog prvaka se već sada zakuhtava sezona. U petak kreće nova sezona HNL-a, a 'modri' otvaraju protiv Slaven Belupa. Trener Krznar najavio je kako će odmoriti nekoliko igrača, a momčadi bi se konačno trebao priključiti Dominik Livaković.

- Većina igrača koja je igrala danas neće igrati protiv Slavena, odmorit ćemo ih i dati priliku drugima. Za Ciprane ćemo morati biti puno ozbiljniji i na većoj razini ako mislimo proći, a očekujemo prolazak dalje. Protivnik za svaki respekt koji je igrao u Europskoj ligi prošle sezone - završio je Krznar.