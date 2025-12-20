Mo Salah se ispričao suigračima nakon izjave koja digla prašinu na Otoku: 'On je takav čovjek'

Liverpool ne briljira ove sezone, trenutačno se nalazi na sedmom mjestu engleske lige, a prošlu sezonu su dočekali na samom vrhu tablice. Da je situacija u klubu teška, svjestan je i jedan od najboljih igrača 'redsa' Mohamed Salah (33). Egipatski reprezentativac početkom mjeseca nakon remija s Leeds Unitedom (3-3) dao je intervju koji je podigao puno prašine.

U spornom intervjuu, Salah je kritizirao odluku trenera Arne Slota (47) koji ga je izostavio iz igre u tri utakmice.

- Ne mogu vjerovati, vrlo sam, vrlo razočaran. Toliko sam toga učinio za ovaj klub tijekom godina, a posebno prošle sezone. Dobio sam mnoga obećanja ljetos i do sada sam na klupi tri utakmice, tako da ne mogu reći da se obećanja ispunjavaju.

- Mnogo puta sam prije rekao da sam imao dobar odnos s trenerom i odjednom nemamo nikakav odnos. Ne znam zašto, ali čini mi se, kako ja to vidim, da me netko ne želi u klubu - rekao je Salah početkom mjeseca.

Foto: Phil Noble

Salah nije dobio priliku ni minute igrati u utakmici protiv Intera u Ligi prvaka. Liverpool je slavio na San Siru 1-0, a jedini gol zabio je Dominik Szoboszlai (25) iz penala u 88. minuti. Egipćanin je ušao s klupe u pobjedi protiv Brightona 2-0 te upisao asistenciju Hugu Ekitikeu za drugi gol.

Trener Arne Slot pokušao je smiriti tenzije u klubu i poručio kako "nema problema za rješavanje". Sada se javio Salahov klupski suigrač, Curtis Jones (34) koji je izjavio kako je momčad ujedinjena i drži leđa egipatskom napadaču, a prema njegovim riječima, Salah se ispričao u svlačionici.

Foto: Phil Noble

- Mo je svoj čovjek i može reći što god želi. Ispričao nam se i rekao: 'Ako sam ikoga povrijedio ili učinio da se osjećate na bilo koji način, ispričavam se'. Takav je on čovjek". Imao je veliki osmijeh na licu i svi su bili potpuno isti prema njemu. Pretpostavljam da je to samo dio želje da se bude pobjednik i mislim da neće biti posljednji. Razumijem da postoje određeni načini na koje se stvari mogu raditi, ali ako je dečku u redu samo sjediti na klupi i ne želi igrati i pomoći momčadi, onda mislim da je to veći problem - izjavio je Jones za Sky Sports.