Moćan adut Hrvatske: Po bod u parovima i deveti put u nizu?

Hrvatska Davis Cup reprezentacija nastavila je s pripremama za predstojeći četvrtfinalni susret Svjetske skupine protiv Kazahstana u Varaždinu (od 6. do 8. travnja), a u ukupnom zbroju bodova potrebnih za pobjedu svakako se računa i na onaj iz subotnjeg okršaja parova.

Bez obzira tko je bio u postavi, u posljednjih čak osam susreta u Davis Cupu hrvatski je par izlazio kao pobjednik (Ivan Dodig i Franko Škugor dvaput, Ivan Dodig i Marin Čilić četiri puta, Marin Draganja i Nikola Mektić jednom, Marin Čilić i Nikola Mektić jednom), što mnogo govori o kvaliteti.

U posljednjih godinu i pol Nikola Mektić igra najbolje ikad i trenutno je 33. igrač svijeta u paru, dakle samo dvije pozicije lošije plasiran od najboljeg renkinga u karijeri. Ove sezone na ATP turnirima igra s Austrijancem Alexanderom Peyom, a za sada su im najbolji rezultati dva plasmana u finale (Sofija i Rio de Janeiro).

- Stalno se vrtim između 31. i 35. mjesta. Moglo je biti bolje, čak sam u trenutku kad sam bio 31. na turniru osvojio dvostruko više bodova nego što sam branio tog tjedna, ali sam unatoč tome pao za dva mjesta. Baš se poklopilo da su svi oko mene radili dobre rezultate. Međutim, Peya i ja smo se našli, nakon prvog mjeseca tijekom kojeg nismo tako dobro igrali. Spojili smo nekoliko jako dobrih turnira, imali jako dobre pobjede i nadamo se da će biti sve bolje i bolje.

Tijekom posljednjih godina Hrvatska ima sjajne rezultate u Davis Cupu u paru, u seriji je od osam pobjeda i nije izgubila od gostovanja u Kraljevu u ožujku 2015. Koliko je takav učinak zaslužan za dobre rezultate u ovom natjecanju?

- Svi znamo da je taj bod u paru tijekom drugog dana jako bitan, često i presudan. Posljednjih nekoliko godina imamo nekoliko igrača koji se bore u vrhu svjetskog tenisa i naravno da se svaki put možemo nadati osvajanju boda drugog dana.

Jeste li već odlučili tko će igrati u subotu, odnosno, je li kombinacija Ivan Dodig, Nikola Mektić najrealnija opcija?

- Od svih igrača ovdje u reprezentaciji mi jesmo jedini koji igraju samo parove, no tu je i Marin, koji igra odlično u paru. Ako on želi uskočiti, ako misli da je to najbolja opcija, to će biti jedna od varijanti. Za sada smo Ivan i ja u kombinaciji. Nismo zajedno igrali, ali poznajemo se dobro, poznajemo se dugo i mislim da bismo trebali dobro funkcionirati.

Koliko znate o potencijalnom kazahstanskom paru?

- Jako malo. To će sigurno biti iznenađenje. Nismo sigurni ni tko će nastupiti ni kako igraju, ali mislim da se više moramo koncentrirati na sebe nego na njih.

Usvoje li se nova pravila, ovo je jedna od posljednjih prilika da hrvatska publika uživo kod kuće vidi hrvatsku Davis Cup reprezentaciju. Je li to razlog više da se Varaždince, ali i sve druge, pozove na ovaj susret?

- Apsolutno. Navodno bi od sljedeće godine trebao krenuti novi sistem Davis Cupa i nadam se da će se ljudi dobro odazvati i podržati nas. Skoro svi najbolji smo na okupu, ne mogu se ni sjetiti kad smo posljednji put bili u Varaždinu i očekujem da bi publika mogla doi u velikom broju i podržati nas - rekao je Mektić.