Moćni Galatasaray dolazi u Draženov dom! Evo gdje gledati Cibonu u 1. kolu Lige prvaka...

Cibona je završila preoblikovanje i postala sportsko dioničko društvo. Društvo u uredu spasilo je klub koji je bio pred gašenjem, većinski vlasnik Victor Dodig udahnuo mu je novi život svojim kapitalom, a koliko nova, redizajnirana Cibona može na parketu i koliki su joj dosezi ove sezone, najbolje će pokazati utakmica protiv moćnog Galatasaraya.

Turski velikan stiže danas u Draženov dom (18 sati, SportKlub 1) u okviru prvog kola Fibine Lige prvaka, pod čije se okrilje hrvatski prvak vratio nakon deset godina. Ovaj put sudjelovanje ima i jasnu viziju jer će finalisti ovog natjecanja izboriti nastup u NBA Europe, natjecanju koje bi od jeseni sljedeće godine na najstarijem kontinentu trebali oformiti FIBA i NBA. Ulazak u takvo natjecanje podignuo bi „vukove“ na razinu kakvu godinama nisu doživjeli jer bi svaki klub za sudjelovanje dobio zajamčenih osam milijuna eura. Time bi čelnici poprilično utabali put prema starim stazama slave. No, taj je put poprilično dug i neizvjestan, a koliko mu je Cibona blizu, donekle bismo mogli vidjeti večeras.

Cibona igra protiv KK Zaboka u sklopu 2. kola SuperSport Premijer lige | Foto: Igor Soban /PIXSELL

Galatasaray je, s budžetom od 15 milijuna eura godišnje, jedan od najvećih favorita za osvajanje naslova. Ove godine zapeli su u četvrtfinalu, a prethodne u finalu. Europska elita ponovno će, nakon više od deset godina, konačno gostovati u Draženovu domu, ovaj put posebno ušminkanom i spremnom za ovu prigodu, ali i novu sezonu koja bi trebala biti prekretnica za hrvatskog košarkaškog diva, čiji navijači vape za slavnim vremenima i skalpovima protiv velikana. Tribine će biti krcate.

- Cilj naših vlasnika je biti dio priče NBA Europe, ali ne gledamo toliko unaprijed jer puno je sivih zona oko dogovora kako će se i kada igrati. Idemo kolo po kolo, Liga prvaka bit će sjajno natjecanje, dolazi nam Galatasaray, moćna momčad koja je na granici euroligaškog statusa. Samo će to biti dobar indikator da vidimo gdje smo u odnosu na ostale. Prema tome ćemo dalje slagati i ulagati

Cibona igra protiv KK Zaboka u sklopu 2. kola SuperSport Premijer lige | Foto: Igor Soban /PIXSELL

- kazao nam je trener Cibone Ivan Rudež.

Novi vlasnik u klub je uložio 1,5 milijuna eura. Složili su zanimljivu momčad, s četvoricom Amerikanaca, kojoj je cilj osvojiti domaće trofeje te biti konkurentna u ABA ligi i Ligi prvaka. Hrvatskoj košarci treba moćna i jaka Cibona koja će rušiti velikane i u svoju dvoranu dovoditi najjače klubove. Neka Galatasaray bude tek početak jedne idilične priče...