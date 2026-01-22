Rumunjsku momčad sjajno poznaje Željko Kopić, bivši trener Dinama i Hajduka, koji posljednje dvije godine vodi Dinamo Bukurešt i jako dobro poznaje FCSB. Najavio je utakmicu za 24sata
ŽELJKO KOPIĆ ZA 24SATA PLUS+
Modri, FCSB večeras mora pasti na Maksimiru! 'Rumunji se muče i nestabilni su ove sezone'
Čitanje članka: 3 min
Na termometru bi trebala stajati nula, ali kada prvi put ove godine krene gromoglasni huk s maksimirskog sjevera, nikome neće biti hladno. A taj huk bit će prijeko potreban igračima Dinama koje čeka utakmica koja će uvelike odrediti njihove europske ambicije za ovu sezonu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku