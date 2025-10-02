Obavijesti

Modri 'gaze' i Europsku ligu: Dinamo je već ozbiljna momčad, Kovačevićeva lekcija Izralecima!

Piše iz Bačke Topole: Hrvoje Tironi,
Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

MACCABI TEL AVIV - DINAMO 1-3 Zagrepčani se nisu otvoreno nadigravali, već bili strpljivi, 'milijun puta' vratili loptu Nevistiću pa dočekali prilike za kontranapade. I da, Dinamo je prava europska momčad...

Dinamo je stigao do druge pobjede u ligaškoj fazi Europske lige, "modri" su u Bačkoj Topoli s 3-1 svladali Maccabi Tel Aviv. Bila je to mirna i suverena utakmica najboljeg hrvatskog kluba, koji je do nove europske pobjede stigao na krilima Ljubičića i Lisice. I u Maksimiru će sljedećih dana (do Lokomotive) biti blagostanje, ova je sezona krenula sjajno... 

