Jovićević ponavlja da nema razloga za alarm, ali razvidno je da Dinamo s ovakvom igrom neće preživjeti surova pretkola Lige prvaka. Prošlo je šest godina otkako Dinamo nije zabio gol u dva uzastopna HNL susreta

<p>Noge su teške, tempiramo formu za neke druge datume, nedostajalo nam je protočnosti, pravdao se trener Dinama<strong> Igor Jovićević</strong> (46) nakon remija s <strong>Osijekom</strong>.</p><p>Druga je to utakmica “modrih” u nizu bez postignutoga gola, nisu zabili <strong>Gorici </strong>i spomenutom Osijeku. Jovićević ponavlja da nema razloga za alarm, ali razvidno je da Dinamo s ovakvom igrom neće preživjeti surova pretkola <strong>Lige prvaka</strong>, koja se ove godine igraju na jednu utakmicu. Popravnog neće biti...</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci se testiraju na koronu</b></p><p>Prošlo je šest godina otkako Dinamo nije zabio dva kola u nizu. Ta suša pod trenerskom palicom <strong>Zorana Mamića </strong>krenula je 1. studenog 2014. u gostima kod <strong>Splita </strong>(0-0), a nastavila se osam dana kasnije protiv <strong>Zagreba </strong>(0-0). Gol Splita tad je čuvao <strong>Danijel Zagorac</strong>, a Zagreba <strong>Dominik Livaković</strong>. Danas je taj dvojac u Dinamu. Tko zna, ako je istinita ona da se povijest ponavlja, možda za nekoliko godina u Dinamu vidimo dvojac <strong>Kahlina-Ivušić</strong>, dečke iz Gorice i Osijeka.</p><p>Puno Jovićević rotira, daje prilike <strong>Gvardiolu</strong>, Franjiću, Điri, Marinu i ostalim klincima, ali to u kombinaciji s <strong>nezainteresiranim </strong>iskusnim igračima ne izgleda dobro. Dinamo je u pet utakmica nakon korone po osvojenim bodovima tek četvrta momčad lige, od njih su bolji Osijek, Varaždin, pa čak i Hajduk, čijim igrama navijači nikako nisu zadovoljni.</p><p>Jovićević cijelo vrijeme priča o 20 bodova prednosti nad konkurentima, ali činjenica je da je ta prednost nastala dok je u Maksimirskoj 128 stolovao <strong>Nenad Bjelica </strong>(48).</p><p>“Modri” su uglavnom igrali protiv momčadi iz donjeg doma ljestvice (Varaždin, Slaven, Gorica), a prosječno su loptu u nogama imali tek 57 posto. Malo je to za standarde hrvatskog prvaka, a toga je svjestan i Jovićević.</p><p>- Nedostaje nam energije. Počeli smo pripreme za iduću sezonu. Mladi igrači dali su nam zadnjih 15-20 minuta novu energiju i to nam je putokaz za iduće utakmice - najavio je trener Dinama svoje buduće poteze.</p>