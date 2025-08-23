Modrić blistao u porazu Milana: San Siro mu skandirao na svaki dodir, bio je najbolji pojedinac

Milan je odigrao prvu utakmicu talijanskog prvenstva i šokantno izgubio od Cremonesea 2-1 na domaćem terenu. Luka Modrić utakmicu je počeo od prve minute i uvjerljivo bio najbolji igrač na terenu. Svaki njegov dodir s loptom pratile su ovacije s tribina San Sira, Rossoneri nisu uspjeli doći do pobjede protiv puno slabijeg protivnika. Također, Modrić je ispisao povijest talijanske lige i postao najstariji debitant Serie A.

Iako je Milan poražen, Modrić je zaludio navijače Milana. Bio je najbolji igrač u redovima Allegrijeve momčadi i pokazao da je i dalje jedan od najboljih veznih igrača na svijetu. Dirigirao je igrom Milana, rješavao se pritiska protivnika kao od šale i stvarao prilike za svoje suigrače koje oni ipak nisu iskoristili. Nakon njegove sjajne duge lopte vanjskom Zerbin je zabio gol, ali je požurio u prostor pa mu je suđeno zaleđe. Hrvatski kapetan imao je 69 od 76 točnih dodavanja te čak šest točnih dugih lopti.

Unatoč porazu, Modrić je pokazao da će biti veliko pojačanje za Milan kojem očigledno i dalje nedostaje kvalitetna završnica. Uputili su čak 24 udarca na gol, a zabili samo jedan. Cremonese je do pobjede stiglo preko Baschirotta i Bonazzolija, a za Milan je zabio Pavlović.