Tri mušketira! Modrić, Rakitić i Mandžo finalisti Zlatne lopte

Hrvatska ima trojicu igrača koji će kandidirati za dobitnika Zlatne lopte, Luku Modrića, Marija Mandžukića i ivana Rakitića! Objavio je to francuski magazin France Football koji od 2006. samostalno dodjeljuje nagradu, nakon što se razišao s Fifom.

Zlatnu loptu posljednjih 10 godina osvajali su samo Leo Messi i Cristiano Ronaldo.

France Football pobjednika će objaviti 3. prosinca.

🔴 We have our 30 nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football! #ballondor pic.twitter.com/M01sH5gspj