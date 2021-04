To je doista bila ogromna jahta! Ugodno iskustvo, malo smo porazgovarali, ugodna je osoba. Tada sam ga upoznao i malo smo razgovarali, ništa više. Ali jahta je čudesna!

Da, to Luka Modrić pamti iz ljeta 2011. godine, kada je nakratko skočio do Azurne obale na sastanak s jednim od najbogatijih ljudi svijeta. Roman Abramovič ima stila. Ima i novca. Ali nije uspio. I to - dvaput.

Bi li Modrićeva karijera bila još veća i uspješnija da mu klubovi nisu spustili rampu kad je htio otići u Chelsea? Vjerojatno ne. Vjerojatno bi bio tek malo bogatiji, što mu zapravo nikad nije bila vodilja, barem nakon što je s prvom većom zaradom u Dinamu kupio roditeljima novu kuću u Zadru i auto koji otac Stipe nije ni htio jer se "navikao na svoj stari".

Ali da je Luka odlučivao, u CV-u bi mu stajalo da je igrao i za Chelsea. Dva je puta imao ponudu, dva je puta dao ruku i svoj pristanak Romanu Abramoviču i dva je puta njegov klub spustio rampu.

Dinamu se Chelsea javio 2007. Luka je htio otići, imao je 22 godine, ušao u reprezentaciju, odbio je Šahtar, kamo ga je Dinamo bio voljan prodati za 15 milijuna eura, jer je htio u 'lige petice'. Ali Dinamo nije prihvatio Abramovičevu ponudu nego ga je godinu kasnije prodao Tottenhamu za 21 milijun eura.

Onda je Luka pokazao da je (po)najveći majstor i u Premier ligi i Abramovič je krenuo opet. U dvorište ljutitog neprijatelja Daniela Levyja. Ugostio je Luku na jahti, Modrić je htio iskorak u karijeri, bio je spreman na to, ali opet ga klub nije pustio.

Bilo je toga ljeta i žestoko. O, da, Luka je čak djelomično i bojkotirao Tottenham, pa javno iskazao nezadovoljstvo odlukom kluba, jedini je put u životu pokušao i tom metodom. Ali Levy (se) nije dao i Modrić je morao popustiti. Uz gazdino obećanje: "Ako idućeg ljeta dobiješ ponudu nekog od najvećih klubova, recimo Reala, pustit ćemo te".

To se i dogodilo, Tottenham je dobio 30 milijuna eura, a Modrić stubu više u karijeri. Jedino je Chelsea ostao kratkih rukava.

Naosvajao se Modrić svega i svačega nakon toga, ali nikad nije stao kontra svog nesuđenog kluba. Do večeras, kada je ulog ogroman. U prvoj utakmici polufinala Lige prvaka Real će od 21 sat ugostiti Chelsea.

Modrić je i s 35 godina ključna Realova karika, poluga koja vuče momčad. I debelo hrvatski rekorder. Ovo mu je već šesto polufinale Lige prvaka i 93. nastup u tom natjecanju. Iduće sezone ulazi u klub 100. Drugi Hrvat na listi je Ivan Rakitić s 80 nastupa u Ligi prvaka.

Samo je u svom prvom polufinalu LP-a Luka ispao, 2013. od Kloppove Borussije Dortmund, koja je potom u finalu na Wembleyu izgubila od Mandžukićeva Bayerna. 2014., ’16., ’17. i ’18. Modrić je prolazio polufinale i osvojio četiri naslova europskog prvaka.

Mateo Kovačić neće igrati jer još se nije dovoljno oporavio od ozljede mišića, a ta je utakmica pod povećalom i zbog teorija da će suci biti naklonjeniji Englezima kao odmazdu Realovoj ustrajnosti na (propaloj?) Superligi. Jer dok je Talijanski nogometni savez u ponedjeljak donio propis da zabranjuje svim klubovima pristupanje bilo kojim federacijama koje Fifa i Uefa ne priznaju, Realov predsjednik Florentino Perez i dalje gradi Superligu i obračunava se s Uefom. Hoće li i Uefa s njim?