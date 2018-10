'Modrić je imao sjajnu sezonu, ali i on zna da je Leo poseban'

Barcelona je u ljepotici kola 4-2 pobijedila Tottenham. A s utakmice će se posebno pamtiti nekoliko situacija - pogreška Huga Llorisa kod prvoga gola, volej Ivana Rakitića i sjajni Leo Messi koji je bio dvostruki strijelac i nakon dvije utakmice već ima pet postignutih golova u Ligi prvaka.

- Emocije postanu teške kada igraš protiv igrača poput Messija i Suareza i zato čestitam svojim igračima. Stalno smo bili u utakmici, borili smo s ei nismo odustajali. Ponosan sam. Razočaran sam rezultatom, ali uložen je ogroman trud. Teško se vratiti kada momčadi poput Barcelone dopustiš da povede. Najvažnije je da smo pokazali karakter - rekao je Mauricio Pochettino nakon utakmice za BT Sport.

- O ovakvim utakmicama svaki igrač sanja. Messi je bio nevjerojatan. Kada je u ovakvoj formi, onda je prava čarolija gledati ga. Barcelona je bila bolja momčad večeras, ali i mi možemo izvući puno pozitivnih stvari iz utakmice - poručio je Kieran Trippier, a onda stao u obranu Huga Llorisa koji je loše procijenio situaciju kod prvoga gola, izašao predaleko i ostavio mrežu nečuvanom.

- Donio je odluku da izađe i ide na loptu, uz njegov smo izbor 100 posto.

U Barcinim redovima su se nizali hvalospjevi na Messijev račun.

- Messi se uvijek pojavi tamo gdje treba. Nije imao sreće u nekim utakmicama, ali on je sretan i to nam je najvažnije. Ista smo momčad, ali nogomet je nogomet, ponekad ti rezultat okrene leđa. Ovdje smo imali dovoljno prilika da pobijedimo, da ne strepimo do zadnjeg trena. Ali to je Liga prvaka, tu je malo potrebno i da primiš golove - komentirao je Ernesto Valverde, a Coutinho je dodao:

- Messi je najbolji igrač u povijesti. Uvijek na terenu napravi nešto novo, drago mi je da je zabio dva gola. Sve utakmice u Ligi prvaka su ovakve. Moraš uvijek biti 100% spreman. Zaslužili smo pobjedu.

I Ivan Rakitić nije mogao ne pohvaliti Argentinca. Iako je još jednom istaknuo da je Luka Modrić imao bolju prošlu sezonu od njegovog klupskog suigrača.

- Messi je drugačiji od svih ostalih igrača. Modrić je odigrao impresivnu sezonu, ali i on zna da je Messi poseban. Želimo napraviti nešto posebno u Ligi prvaka, ali kao i svake sezone, čekaju nas i druga natjecanja u kojima želimo ići do kraja. U kratko vrijeme smo primili dva gola, nismo imali baš sreće ove sezone - rekao je Ivan Rakitić.

- Bilo je sjajnih poteza, prvo poluvrijeme smo odigrali fantastično, kontrolirali smo igru. Nećemo odustati ni od jednog natjecanja, želimo osvojiti i Ligu prvaka i La ligu - poručio je kratko junak utakmice Messi.