Milan je u ludoj utakmici pobijedio Atalantu 3-2 nakon vodstva od 3-0. Modrić igrao do 75., Pašalić je ušao s klupe, a gosti su zamalo šokirali San Siro
PET GOLOVA NA SAN SIRU
Modrić je slavio protiv Pašalića u talijanskoj ljepotici kola!
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U susretu 7. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je kao domaćin svladao Atalantu rezultatom 3-2. Domaći je sastav dominirao tijekom prvih sat vremena i poveo sa 3-0 golovima Ramosa, Rabiota i Gile, da bi gosti potom preuzeli kontrolu i preko Gaetana i Krstovića smanjili na konačnih 3-2.
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Luka Modrić igrao je do 75. minute za Milan, dok je Mario Pašalić u igru za Atalantu ušao u 59. minuti. Modriću je to bio sedmi nastup u ligi ove sezone, a Pašaliću peti.
Milan je trenutačno četvrti s 15 bodova, dok je Atalanta deseta s devet. U ligi vodi Inter sa 19 bodova.
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