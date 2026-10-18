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PET GOLOVA NA SAN SIRU

Modrić je slavio protiv Pašalića u talijanskoj ljepotici kola!

Piše HINA,
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Modrić je slavio protiv Pašalića u talijanskoj ljepotici kola!
Foto: Daniele Mascolo
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Milan je u ludoj utakmici pobijedio Atalantu 3-2 nakon vodstva od 3-0. Modrić igrao do 75., Pašalić je ušao s klupe, a gosti su zamalo šokirali San Siro

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U susretu 7. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je kao domaćin svladao Atalantu rezultatom 3-2. Domaći je sastav dominirao tijekom prvih sat vremena i poveo sa 3-0 golovima Ramosa, Rabiota i Gile, da bi gosti potom preuzeli kontrolu i preko Gaetana Krstovića smanjili na konačnih 3-2.

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Luka Modrić igrao je do 75. minute za Milan, dok je Mario Pašalić u igru za Atalantu ušao u 59. minuti. Modriću je to bio sedmi nastup u ligi ove sezone, a Pašaliću peti.

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Foto: Angelika Warmuth

Milan je trenutačno četvrti s 15 bodova, dok je Atalanta deseta s devet. U ligi vodi Inter sa 19 bodova.

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