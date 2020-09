Modrić: Kad smo se upoznali, Zidane mi je prišao i rekao 'Vidim te sa Zlatnom loptom'

<p>Povodom objave njegove autobiografije "Moja igra" na britansko, francusko i španjolsko tržište 20. kolovoza najbolji hrvatski nogometaš <strong>Luka Modrić</strong> (34) dao je intervju za AFP u kojem se dotakao svojih suigrača, <strong>Zidanea</strong>, <strong>Messija</strong> i La Lige. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Modrićev intervju</strong></p><p>Luka se prisjetio jednoga od prvih susreta sa svojim sadašnjim trenerom <strong>Zinedineom Zidaneom</strong> (48) još 2016.</p><p>- Sjećam se toga riječ po riječ. Rekao je: "Vidim te kao igrača koji jednog dana može osvojiti Zlatnu loptu". Nikad prije nisam razmišljao o Ballon d'Oru, ali kad ti Zizou kaže tako nešto, onda osjećaš samopouzdanje. Zato smo uvijek imali sjajan odnos i nadam se da će još dugo, dugo ostati u Madridu - rekao je Modrić.</p><p>- On savršeno razumije igrače. Jedan je od najboljih trenera i nezamislivo je što smo postigli s njim. Ljudi opet govore da je to zbog sreće ili nečega drugoga i ne daju mu priznanje kakvo zaslužuje. On ga ni ne treba. Rezultati govore sami za sebe.</p><p>Najbolji nogometaš svijeta 2018. godine izjavio je da je sljedeća sezona krucijalna za <strong>Edena Hazarda</strong> (29). Podsjetimo, Hazard je došao u Real Madrid iz Chelsea u ljeto 2019. u transferu vrijednom 115 milijuna eura (približno 850 milijuna kuna).</p><p>U prvoj sezoni na Santiago Bernabeuu muku je mučio s ozljedama te nastupio samo u 22 utakmice na kojima je postigao jedan gol i upisao sedam asistencija.</p><p>- On je sjajan dečko i poseban igrač. Ali igrao je pod bolovima. Kad si na terenu, ljudi uvijek očekuju najbolje, ne zanima ih imaš li probleme. Rekao sam mu: "Možda ne trebaš igrati sad, nego se oporavi jer te iduće sezone trebamo u najboljem izdanju. Moraš biti na 100 posto. Ako ne budeš, bit će teško" - kaže Modrić.</p><p>- Nadam se da će se vratiti bez ikakvih problema i siguran sam da će onda pokazati zašto ga je klub doveo jer će nam biti vrlo potreban - rekao je.</p><p>Za <strong>Lea Messija</strong> (33), najboljeg igrača njegovih najvećih rivala Barcelone, ima samo riječi hvale i misli da će La Liga njegovim odlaskom izgubiti puno toga, no ne očajava nego misli da će neki drugi igrači postati zvijezde.</p><p>- Ista stvar se dogodila kad je Ronaldo otišao, put Real Madrida se nastavio bez njega i isto tako će biti za Barcelonu i La Ligu bez Messija - izjavio je Modrić.</p><p>Ima i Real problema sa svojom megazvijezdom. <strong>Gareth Bale</strong> (31) dulje je vrijeme "na ledu" i bio je blizu da ode iz kluba. Toliko blizu da je i sam rekao kako je Real sve blokirao u posljednjoj sekundi.</p><p>- Gareth je baš sjajan igrač, ali situacija mu nije laka. Uvijek je imao moju podršku, ali mora odlučiti što je najbolje za njega i što želi za svoju karijeru. Nije imao laku sezonu, ali tako je kako je. Možda bi se trebao vratiti najboljim igrama i boriti se. Vidjet ćemo što će se dogoditi - kaže Luka.</p>