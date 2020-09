Saga oko odlaska se nastavlja: Messiju ponuđen novi ugovor?

Messi je u Barceloni od početka svoje karijere te je više puta naglašavao kako bi volio u njoj završiti svoju karijeru no očito su odnosi toliko narušeni da je bio prisiljen donijeti takvu odluku

<p>Saga oko odlaska <strong>Lea Messija </strong>(33) se nastavlja. Nakon što je nedavno obavijestio klupsku upravu kako želi napustiti Barcelonu dolazi do novog zapleta. Predsjednik Bartomeu, navodno je spreman ponuditi jednom od najboljih igrača u povijesti nogometa novi dvogodišnji ugovor, vjerojatno i financijski poboljšan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Usprkos očajničkom pokušaju Bartomeua<strong> </strong>da zadrži svog dragulja čak i najvjerniji navijači 'Blaugrane' su se pomirili sa činjenicom da on odlazi, u prilog tome govori i podatak da se nije pojavio na testiranju na koronavirus zbog čega je kažnjen za 500 tisuća eura (oko 3.5 milijuna kuna). </p><p>Podsjećamo, Messiju trenutni ugovor ističe krajem lipnja sljedećeg ljeta, te ga ove godine moraju prodati ako žele zaraditi nešto na njegovom transferu. Otkupna klauzula za njegov ugovor iznosi 700 milijuna eura (oko 50 mlrd. kuna), što je potvrdila i La Liga te tvrde da je to jedini način da ga se otkupi u ovom trenutku.</p><p>Bartomeu definitivno ne ide u prilog to što je novi trener Barcelone, <strong>Ronald Koeman </strong>pokazao izlazna vrata igračima poput<strong> Piquea, Suareza,</strong> našeg <strong>Ivana Rakitića</strong> koji su činili okosnicu momčadi svih ovih godina, svi redom veliki prijatelji Lea Messija.</p><p>Messi je u Barceloni od početka svoje karijere te je više puta naglašavao kako bi volio u njoj završiti svoju 'avanturu', no očito su odnosi toliko narušeni da je bio prisiljen donijeti takvu odluku.</p><p>Kap koja je prelila čašu bila je visoki 8-2 poraz od Bayerna u polufinalu Lige prvaka, Barcelona je igrala loše cijele sezone no provlačila bi se najčešće nekim trenutcima inspiracije ovog nogometnog genija.</p><p>U redu stoje i trljaju ruke najbogatije europske momčadi koje bi u svojim redovima htjele vidjeti igrača sa 700+ golova u karijeri, no javnost kao najvećeg favorita u ovoj utrci vidi Manchester City kojem na klupi sjedi<strong> Pep Guardiola</strong> koji je svoje ime izgradio na leđima upravo Messija i Barcelone.</p>