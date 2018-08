Modrić na sastanku s Perezom, Real daje novi ugovor i povišicu

I dok navodno dobro upućeni talijanski mediji tvrde da Luka Modrić forsira transfer u Inter, Španjolci tvrde da u Realu nije niti približno dramatično kao što bi to htjeli prikazati na 'čizmi'. No, znakovito je ipak da Modrić šuti, nije odlučio javno odbaciti bilo kakva nagađanja o transferu i to, čini se, već zabrinjava navijače Reala.

Ipak, sve bi trebalo biti jasnije danas nakon predviđenog sastanka Modrićevih zastupnika i samog Luke s Florentinom Perezom. Prema radijskoj postaji Onda Cero, Modrić će zatražiti transfer u Inter. No, Marca tvrdi kako u Realu nisu zabrinuti, stoje pri svome da hrvatskog kapetana ne puštaju te će se držati svog zahtjeva od 750 milijuna eura koji Inter, koliko god njegovi vlasnici bili bogati, ne može isplatiti.

Perez je uvjeren da ima jake adute, uostalom Luka ima valjani ugovor do 2020. godine i mirno može pristupiti razgovoru s menadžerima hrvatskog igrača. No, Perez ima još jednu mogućnost za kojom će, ako je vjerovati Marci, već danas posegnuti. Naime, odlaskom Cristiana Ronalda Realu se oslobodio prostor za dizanje plaće svojim najboljim igračima, a Modrić to svakako jest i prvi je na listi za povećanje. Prvi čovjek Reala tako će Luki ponuditi novi ugovor sa znatnim poboljšanjem.

Aktualnim ugovorom koji je potpisao krajem 2016. Modrić zarađuje oko osam milijuna eura godišnje, a sada bi mogao dobiti znatno bolje uvjete. Osim što će novi ugovor biti duži za minimalno godinu dana, Luka bi godišnje zarađivao, po nekim španjolskim medijima, čak 12 milijuna eura. A to bi, smatra Perez, bilo sasvim dovoljno da u klubu zadrži najboljeg igrača Svjetskog prvenstva, jednog od kandidata za najboljeg nogometaša svijeta i po mnogima daleko najboljeg veznjaka svijeta u ovom trenutku.

Inter mu nudi plaću 10 milijuna eura, četverogodišnjigodišnji ugovor i odlazak u Kinu na dvije godine s istom takvom plaćom nakon što završi posao u Italiji. No, kao što su to Luka i Vatreni ne tako davno pjevali, 'nije u šoldima sve'...

Ono što je posebno zainteresiralo talijanske medije je promijenjena cover fotografija na društvenim mrežama kraljevskog kluba. Na njima, naime, nema Luke Modrića. A to je, po nekima, znak da se doista nešto opasno kuha na relaciji Modrić - Inter.

Na njoj je pet najvećih zvijezda kluba. Uz kapetana Ramosa, tu su još Bale, Benzema, Marcelo i Kroos. Ne i Modrić, nakon odlaska Ronalda svakako jedan od najboljih igrača Reala. Čudno, znakovito...