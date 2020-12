'Modrić? Nije bitno što mu piše u putovnici, on igra vrhunski...'

<p>Ovog vikenda se susreću Real Madrid i Sevilla, a ta dva kluba predvode hrvatski veznjaci <strong>Ivan Rakitić i Luka Modrić</strong>.</p><p>Sevilla je uoči ovog meča izgubila čak 4-0, a Raketa je najavio sudar s Realom za <a href="https://www.marca.com/en/football/spanish-football/2020/12/05/5fcb657bca47412c0d8b4573.html" target="_blank">Marcu</a>:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Moramo zaboraviti tu utakmicu s Chelseajem. U dobroj smo formi u prvenstvu i ulazimo u ovu utakmicu s puno samopouzdanja. Radimo jako puno stvari dobro. Realova kriza? S poštovanjem, mislim da samo trebamo misliti o onome što mi radimo. Znamo tko je Real, znamo kako igra, znamo za što su u Realu sposobni. Kroz sezonu imaš loše i dobre trenutke, ne bismo se trebali osvrtati na njihovu situaciju, već na našu jer da pobijedmo njih moramo igrati kako treba.</p><p>S obzirom da Modrić igra u Realu, Rakitić se dotakao i njega, kao i činjenice da Luka igra sve utakmice za Real i Hrvatsku:</p><p>- Mi koji ga znamo time nismo iznenađeni. On je jedan od onih igrača koji mogu promijeniti cijelu momčad, njegova važnost se vidi. On igra vrhunski, čak i ako rezultati to nekad ne nagrade. Nije bitno što piše koliko je star u njegovoj putovnici, on je trenutačno u dobroj formi i nadam se da protiv nas neće imati takvo popodne.</p><p>Uoči utakmice njih dvojica se još nisu čuli:</p><p>- Igrali smo obojica Ligu prvaka... Siguran sam da ćemo se čuti uoči meča jer smo dobri prijatelji. Želim mu sve najbolje i on to zna, ima velikog obožavatelja u Sevilli - rekao je Ivan za <a href="https://www.marca.com/en/football/spanish-football/2020/12/05/5fcb657bca47412c0d8b4573.html" target="_blank">Marcu</a>.</p><p>Real i Sevilla igraju u subotu od 16:15 sati.</p>