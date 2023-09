'Modrić nije ni zamislio da će biti zamjena. Nije računao da godine stignu baš svakoga...'

Luka Modrić (38) s klupe je pratio utakmicu sedmog kola La Lige u kojem je Real Madrid s 2-0 pobijedio Las Palmas. I to samo nekoliko dana nakon teškog poraza Reala u gradskom derbiju protiv Atletica, u kojem je Modrić počeo utakmicu od prve minute, ali ga je Carlo Ancelotti izvadio iz igre već nakon poluvremena.

Foto: ISABEL INFANTES

Kapetan 'vatrenih' ove je sezone odigrao samo 33 posto minuta u La Ligi, a uz spomenutu utakmicu protiv Atletica, samo je još protiv Getafea bio u prvom sastavu Reala. Tim je povodom španjolski Mundo Deportivo objavio tekst posvećen Hrvatu s naslovom 'Modrićeva zamjena'.

- Modrić je napunio 38 godina u rujnu. Malo je nogometaša koji toliko dugo žele provesti karijeru u eliti. Ovog je ljeta Modrić odbio kišu saudijskih milijuna kako bi odigrao još jednu sezonu među velikanima. Njegova predanost produžuje se i na reprezentaciju Hrvatske s kojom želi igrati Euro iduće godine. Modrić je jedan od najboljih veznjaka ikad i cijene ga na svakom stadionu, ali možda nije računao da godine stignu svakoga - ističe autor teksta, Juan Carlos Rivero.

- Modrić je dio najbolje povijesti Real Madrida i zato je zaradio pravo odlučiti o svojoj budućnosti. Međutim, ne bismo željeli jest da ga u budućnosti dočeka ono što nije zaslužio - dodao je Rivero.

Foto: ISABEL INFANTES

Sezona je duga, a Real, koji želi osvojiti sve trofeje, igrat će puno utakmica. Sigurno će Modrić dobiti šanse, ali trenutno ima status rezerve, ističe Mundo.

- Modrić je rezerva u Realu. To je pozicija kakvu nije mogao ni zamisliti. Sigurno je s Carlom Ancelottijem pričao o svom novom statusu. I sam je talijanski trener, kao i mnogi drugi, iskusio ono što sad Hrvat proživljava. Ne pomaže što trenutno nije u idealnoj formi, što nije čudo za veterana koji je došao na pripreme kasnije nego ostali nogometaši Reala.

Foto: ISABEL INFANTES

Za kraj teksta, Rivero je zaključio:

- Modrić je rezerva, ali to ne znači da više nije važan. Svatko mu duguje poštovanje, njegov trener, navijači Reala, kao i on sam. To nikad ne smije zaboraviti.