Modrić: Normalno da je bilo straha! Nisam zadovoljan nekim stvarima, na Euru mora bolje...

Hrvatska je izborila direktan plasman na Europsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj minimalnom pobjedom nad Armenijom na Maksimiru. Na portalu 24sata uživo pratite reakcije 'vatrenih' nakon velike pobjede.

Evo što je nakon plasmana 'vatrenih' za Novu TV rekao kapetan Luka Modrić.

- Sretni smo što smo se plasirali na Euro. To smo zaslužili, malo smo to zakomplicirali u predzadnjem ciklusu, ali smo uz malu pomoć Armenije i danas Turske to osigurali. Zaslužujemo mjesto na Euru po Njemačkoj. Nije bilo lako danas protiv Armenije, dobro su se branili, ali uspjeli smo zabiti taj gol.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Je li bilo straha?

- Normalno! Nismo znali rezultat druge utakmice. Trebao nam je taj drugi gol da zatvorimo utakmicu, a nikad ne znate hoće li vam zabiti neki zalutali metak, ali, hvala Bogu, obranili smo se.

Jeste pratili utakmicu Wales - Turska?

- Znali smo na poluvremenu da Wales vodi, ali drugo poluvrijeme nismo znali. Bitno je da smo mi naš posao obavili, a i ona utakmica nam je na kraju išla na ruku.

Atmosfera u Zagrebu?

- Atmosfera je bila fenomenalna. Dugo nismo igrali u Zagrebu, zaželjeli smo se igrati tu. Šteta, fali istočna tribina, ali tih 20 tisuća navijača napravili su sjajnu atmosferu, a klinci su sigurno uživali.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Jeste li zadovoljni igrom reprezentacije?

- Ima još stvari koje moramo ispraviti. Nisam zadovoljan s dosta stvari, ali vjerujem da kad se vrate neki stvari, poput Matea, nadam se da će se spremit i Perja, nadam se da će to biti bolje. Moramo ispraviti dosta stvari, možemo bolje, ali bit će vremena za poboljšanje i ispravljanje. Ako želimo igrati važnu ulogu na Euru, morat ćemo puno bolje.

Što mislite o igri Pašalića, Budimira i Majera?

- Svi su ti igrači igrali dobro i napravili ogroman dio posla. Drago mi je što je Budimir zabio taj gol koji nas je odveo na Euro, uvijek je pod tim nekim upitnikom. Lovro je odigrao dvije jako dobre utakmice, to je putokaz koji treba slijediti. Marco je u malim minutama pokazao da je s pravom tu - zaključio je kapetan.