Velika gesta Modrića. Otišao u svlačionicu Armenije i poklonio dres: 'Najbolji nogometaš ikad'

Nekoliko minuta nakon što je na terenu Maksimira proslavio odlazak na Euro 2024. Luka Modrić napravio je potez vrijedan divljenja. Otišao je u svlačionicu Armenije. I dok su se protivnički igrači htjeli fotografirati s njim, on je imao dar za Ognjena Čančarevića.

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

- Sinu sam rekao da ću igrati protiv najboljeg na svijetu. Pitao me jesu li to Mbappe ili Haaland, a ja sam rekao: ne, to je Luka Modrić - kazao je srpski golman koji brani za Armeniju u intervjuu za 24sata.

Gospodski pristup Luka je nagradio dresom.

- Kako ga ne bih hvalio. To je najbolji nogometaš u povijesti naših prostora. Nemam riječi. Čast je i privilegija igrati protiv njega - rekao je Čančarević.

Foto: MURAD SEZER/REUTERS

Ovako je vidio utakmicu:

- Čestitam Hrvatskoj na pobjedi i zasluženom plasmanu na Euro. Probali smo s mladom ekipom bez dva standardna igrača se nametnuti. Mislim da smo se čak i uspjeli u prvom dijelu, ali sve je presjekao gol Budimira u 43. minuti.Hrvatska je imala inicijativu tijekom cijele utakmice - rekao je Čančarević.

Može li Hrvatska daleko na Euru?

- Naravno da može. Možda je bila rezultska kriza, ali to sve bude i prođe. Ovo je jedna iskusna ekipa koja zna igrati velika natjecanja. Želim im sve najbolje.

U večeri velike hrvatske fešte nedostajao je samo bolji stadion.

- Pa da, čudno. Imam dosta prijatelja u Hrvatskoj i Zagrebu, svi kažu da je isti problem. Nadam se da će se nešto uskoro promijeniti. Ja sam iz Srbije pa sam navikao na ovakve stadione. Ali da... Smatram da reprezentacija koja postiže ovakve rezultate zaslužuje lijep stadion - zaključio je Čančarević.