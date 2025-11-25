Modrić o teškim trenucima: 'Plakao sam pod tušem. Molio sam Boga da me nitko ne vidi'

Pamtit ćemo ga kao najvećeg hrvatskog nogometaša u povijesti, ali i jednog od najvećih veznjaka u povijesti. No, pitanje je bi li Luka Modrić dotaknuo te visine da nije bilo Zrinjskog. Tamo je došao na posudbu kao talentirani 18-godišnjak iz Dinama. Na bh. travnjacima je sazrio i ojačao, postao čvršći i karakterniji igrač i skupio vrijedno iskustvo za ono što ga je čekalo u budućnosti. Svjestan je toga i on sam pa će Zrinjski uvijek imati posebno mjesto u njegovom srcu.

Pokretanje videa... 01:01 Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

No, nije sve teklo tako glatko kako su mnogi mislili. Hrvatski kapetan je gostovao u emisiji (Ne)uspjeh prvaka kod Slavena Bilića, osvrnuo se na svoj život i karijeru, a nezaobilazna tema bio je Zrinjski. Otkrio je jedan težak trenutak odmah po samom dolasku u Mostar.

Foto: STOLE LASIC

- Štef Deverić je došao jako brzo za trenera, ali i s Franjom Džidićem mi je bilo jako lijepo surađivati. Sjećam se situacije kad sam došao u Zrinjski. Prva utakmica, čitaju se imena na treningu prije utakmice, a mene nema na spisku. Nitko mi ništa ne govori. Odem pod tuš poslije treninga, suze. Razočarao sam se. Došao sam igrati, a čovjek me ne stavi na spisku. Plakao sam pod tušem, bio sam sam, molio sam Boga da me nitko ne vidi - prisjetio se Luka pa nastavio:

- Krenuo sam kući, a onda su me nazvali na telefon i rekli su me da nisam na spisku jer još nisu došli moji papiri. Tu sam osjetio olakšanje. Došao je Deverić, imali smo dobru sezonu, završili smo u sredini tablice. Taj period u Mostaru me izgradio kao osobu. Očvrsnuo sam dosta, liga je bila surova, protivnici agresivni. Pomoglo mi je to kao mladom igraču da napredujem i da vidim da se mogu nositi s time - dodao je.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Modrić je dres Zrinjskog nosio u sezoni 2003/2004, odigrao je 25 utakmica i zabio osam golova. Nastavio se kaliti u zaprešičkom Interu pa je nakon polusezone konačno dobio priliku u Dinamu. I sve ostalo je povijest, nastavio se njegov strmoglavi uspon, u Tottenhamu ga je nogometni svijet upoznao, a u Realu je postao jedan od najvećih. Sada u Milanu dijeli nogometne lekcije. I uživajmo dok traje ta magija, jer neće još dugo.