Modrić: Očekivanja su s pravom velika! Taj podatak nisam znao

Luka Modrić (38) zabio je 25. gol u 175. nastupu za Hrvatsku. Večer puna jubileja u Lisabonu u krasnoj generalki za Europsko prvenstvo i prva pobjeda nad Portugalom (2-1).

- Odigrali smo jako dobro i napokon pobijedili Portugal, jedina je to momčad koja je ostala da je nismo pobijedili. Dobra priprema za Euro, odgirali smo od početka do kraja jako dobro, sve smo napravili kako smo se dogovorili. Super pobjeda i to će nam dati više samopouzdanja uoči Eura - kazao je veznjak Reala za Novu TV.

Dalić je promiješao sastav, Martina Erlića na stoperu je zamijenio Marin Pongračić i predstavio se dobro, a igrači s klupe poput Marija Pašalića, Luke Sučića i Nikole Vlašića također su donijeli prevagu.

- Svi dečki koji su ušli i igrali poput Marina pokazali su da su s pravom tu, svi. Ne treba izdvajati nikoga. Tko god je igrao od početka ili ušao igrao je kako treba da pobijediš Portugal. Možemo pobjeđivati s ovim kadrom, ti su igrači budućnost Hrvatske i s pravom se može s njima gledati naprijed. Svijetla je budućnost ispred nas - rekao je Modrić.

Na isti datum, 8. lipnja 2008., zabio je iz penala u ranoj fazi utakmice na Euru. Bilo je to za pobjedu nad Austrijom u Beču. "Vatreni" su tad u jednoj od najbolnijih poglavlja povijesti ispali u četvrtfinalu od Turske.

- Nisam znao za taj podatak, lijepo da se to ponovilo da sam zabio iz penala kao protiv Austrije. Očekivanja su velika i s pravom su, imamo jako dobru momčad, odličnu atmosferu, svi smo puni želje, volje i elana da odigramo pravi Euro. Svjesni smo očekivanja i nadam se da ćemo biti pravi kao danas. Treba izvući dobre stvari, zaboraviti ovo i nastaviti ovako. Samo ovakvim igrama možemo nešto izvući na Euru - zaključio je kapetan.