Modrić opet asistirao, Ramos zabio golčinu iz slobodnjaka!

<p>Još je sedam kola ostalo do kraja La Lige, a<strong> Real Madrid i Barcelona</strong> vode mrtvu trku za naslov. Katalonci su imali prednost od dva boda nakon nastavka prvenstva, ali Sevilla im je uzela bod i poklonila Realu priliku da sam o sebi ovisi do kraja prvenstva.</p><p>Nakon mučenja protiv Real Sociedada, Madriđani su s pola gasa srušili Mallorcu. Bilo je 2-0 nakon 90 minuta, a prvi gol pao je već u 19. minuti nakon žestokog Realovog pritiska. Luka Modrić je povukao loptu skroz do ruba gostujućeg šesnaesterca i poslao sjajnu loptu za Viniciusa koji je bio u naletu. </p><p>Išao je Brazilac jedan na jedan i lako matirao protivničkog golmana. Real je dominirao, imao čak devet udaraca, ali do novog gola nisu mogli. A onda je u 56. minuti pokazao da Realu uopće potreban Cristiano Ronaldo za slobodne udarce! Real je dobio slobodnjak na nekih 20 metara od gola Mallorce, a loptu je u ruke uzeo kapetan. Fantastičkom pračkom ubio je pauka u desnim rašljama, a golman Reina mu je mogao samo zapljeskati. Legendi Reala je ovo već osmi gol u sezoni.</p><p>Madriđani su usporili do kraja utakmice, čak i prepustili posjed Mallorci koja je bila totalno nemoćna.</p><p>Real je ovom pobjedom zadržao prvo mjesto i sada do kraja prvenstva ovise sami o sebi. Ostalo je još sedam kola, a veliku priliku za naslov dala im je Sevilla koja je u prošlom kolu otkinula bod Barceloni. </p><p>Luka Modrić odigrao je 71. minuti i opet je bio jedan od najboljih na terenu. Društvo u igri pravio mu je i Hrvat Ante Budimir koji je za Mallorcu igrao do 61. minute, ali nije imao šanse pored Varanea i Ramosa.</p><p> </p>