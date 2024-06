Modrić: Opet nismo bili pravi, nešto se mora mijenjati. Italija? Ni s pobjedom nismo sigurni...

Prvo poluvrijeme nismo bili pravi, opet smo lošije ušli u utakmicu, zabili su nam taj gol i bilo je teško igrati, komentirao je kapetan "vatrenih" Luka Modrić (38) nakon remija 2-2 između Hrvatske i Albanije u drugom kolu Europskog prvenstva.

Hrvatska je gubila sve do 74. minute i gola Andreja Kramarića, a tri minute kasnije je povela autogolom Klausa Gjasule, koji je zabio gol koji je Albaniji donio bod u 94. minuti.

- Izbornik je napravio promjene na poluvremenu i to je donijelo promjene na bolje. Igrali smo dobro sve do zadnjih pet do deset minuta kad smo se povukli iz meni nepoznatog razloga. Dopustili smo im da stvore dvije-tri prilike i zabili su nam gol - komentirao je Modrić nakon utakmice pa potvrdio kako su "vatreni" konačno bili u drugom dijelu.

- Drugo poluvrijeme je definitivno onako kako trebamo igrati. Bilo je jako dobro, ali smo srljali i gubili lopte nakon što smo poveli 2-1. Ostavili smo im puno prostora i oni su nas onda kaznili. Izmjene su nam donijele pomak, izašli smo puno angažiranije i borbenije. Dobar smo presing radili, nisu mogli izaći, svaka druga lopta je bila naša.

Hrvatska više nije u poziciji za kalkulacije. "Vatreni" moraju tražiti tri boda protiv Italije, a toga je svjestan i Modrić.

- Moramo pobijediti Italiju, a onda ćemo vidjeti što će biti. Ne znam hoće li pobjeda i četiri boda biti dovoljno za drugi krug. Vjerujemo da možemo pobijediti ako igramo kao što smo igrali drugo poluvrijeme, ako ne i bolje. Italija je velika reprezentacija, odlično su organizirani, moramo biti još bolji.

Hamburg: Susret Hrvatske i Albanije u 2. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Hrvatska je drugu utakmicu na Euru primila rani gol nakon čega je morala spašavati rezultat. Protiv Španjolske "vatrenima" to nije uspjelo, protiv Albanije, u neku ruku, jest.

- Moramo analizirati slab ulazak u utakmicu, s time nismo zadovoljni. Moramo nešto promijeniti kako ne bi opet morali juriti za rezultatom. To nikad nije ugodno, ali evo, pokazali smo da se možemo vratiti iz negativnog rezultata. Šteta što smo se povukli i dopustili Albaniji gol. I dalje ovisi sve o nama, znamo što nam je činiti - zaključio je Modrić.