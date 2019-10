Modrić: Opustili smo se, igrali alibi igru i zakomplicirali si sve

Možda smo mogli i pobijediti, a mislim da je kod gola bio faul iako nisam vidio tu situaciju. Poslije toga nismo stvarali šanse, ali bili smo dominantnija momčad i mislim da smo mogli pobijediti, ali što je, tu je. Bod je dobar, držimo sve u svojim rukama, rekao je Luka Modrić.

Kapetan "vatrenih" nije mogao biti zadovoljan nakon remija 1-1 u Walesu kojim nismo uspjeli riješiti pitanje plasmana na Euro i odgodili smo odluku za studeni. A u tim utakmicama bit ćemo bez Domagoja Vide i Dejana Lovrena koji su dobili eliminacijske žute kartone.

- Bit će definitivno hendikep, ali izbornik će naći druga rješenja i oni će ih dostojno zamijeniti - kaže Modrić.

Na samom kraju utakmice zaustavio je jednu kontru Walesa i faulirao Harryja Wilsona, a pritom je i sam dobio jak udarac zbog kojeg je bolne grimase napustio travnjak.

- Koljenom me pogodio u mišić, nadam se da nije ništa ozbiljnije. Sad malo više boli ta kontuzija, ali vidjet ćemo ovih dana je li što teže. Mislim da nije. Sad boli jer je svježe, vidjet ćemo kad prođe koji dan. Što će reći Real? Vjerujem da neće ništa jer se radi o manjoj ozljedi, vjerujem da me neće dugo izbaciti s travnjaka.

Foto: Nigel French/Press Association/PIXSELL

"Vatrenima" je za plasman na Euro 2020. protiv Slovaka - kako sad stvari stoje, na Rujevici - dovoljan i remi.

- Nikad nismo igrali na bod, nismo ni večeras. Došli smo s namjerom da pobijedimo, nažalost nismo u tome uspjeli. Krenuli smo u utakmicu dobro, poslije je pao taj gol koji je bio faul. Išli smo na pobjedu, nismo je ostvarili, a tako ćemo ići i protiv Slovačke. Nećemo ići na bod bez obzira na to što nam je i bod dovoljan.

Trener Real Madrida Zinedine Zidane vjerojatno se držao za glavu ako je gledao završnicu utakmice u kojoj su i Luka i Gareth Bale, suigrači u klubu, imali probleme s ozljedama na kraju.

- S Baleom se nisam vidio jer sam i ja bio ozlijeđen. Nadam se da će i on biti dobro. Važan je igrač za Real, nadam se da se radi samo o grčevima. Želio bih da ostane u klubu, sjajan je igrač i jako bitan za momčad. To pokazuje ove sezone i volio bih da ostane ove i sljedeće sezone.

"Kraljevski klub" dobro je otvorio prvenstvenu sezonu, prvi je na ljestvici i nema poraza, ali u Ligi prvaka ima samo jedan bod iz dva kola.

- Još je početak, ima nekoliko utakmica. Dovoljno smo dobri da popravimo loš početak i kvalificiramo se za nastavak natjecanja. Hoću li putovati s Baleom u Madrid? Ne, putovat ću sutra - kaže Modrić koji se vratio na utakmicu u Cardiffu:

- Zakomplicirali smo, moglo je to već sve biti riješeno, ali nažalost je tako. Nismo odigrali fenomenalnu partiju, ali bili smo dovoljno bolji da dođemo do pobjede. Nije se ostvarilo i imamo meč-loptu kod nas. Uvijek si zakompliciramo stvari kroz svake kvalifikacije, praktički do zadnjeg kola ne znamo hoćemo li ići ili ne. Ali vjerujem u našu kvalitetu da ćemo biti tamo gdje nam je mjesto.

Treći put u ovim kvalifikacijama Hrvatska nije uspjela pobijediti drugu utakmicu u mini-ciklusu na gostovanju. Budimpešta, Baku pa Cardiff. Svaki smo put poveli, a onda stali. Zašto nam se to događa?

- Teško mi je sad odgovoriti na to, morat ćemo to analizirati. Morat ću pogledati utakmice da vidim gdje je problem. Povedemo i opustimo se, ne zabijemo drugi gol koji bi dodatno nas osnažio i bilo bi nam lakše. Kako je samo 1-0, nesvjesno se opustimo i igramo neku alibi igru, ne preuzimamo dovoljno rizika da pokušamo riješiti utakmicu još jednim golom kao u Slovačkoj i protiv Mađarske. Iz prve ruke, čini mi se da je to razlog - zaključio je kapetan "vatrenih".

Livaković: Očekivao sam otvorenije Velšane

- Mi u svakoj utakmici idemo na pobjedu, no ovoga puta smo osvojili bod. Međutim i dalje je sve u našim rukama - kazao je vratar Dominik Livaković.

- Očekivao sam da će Velšani biti otvoreniji, ali očito im je i bod bio dovoljan - dodao je Livaković.

Petković: Zatvoreni su i teško ih je probiti

Strijelcu jedinog gola Nikoli Vlašiću asistirao je Bruno Petković.

- Bili su dosta zatvoreni, bilo ih je teško probiti. Bila je to utakmica bez puno prilika na obje strane - kazao je napadač zagrebačkog Dinama.

Hrvatsku sada očekuje Slovačka, a Dejan Lovren i Domagoj Vida će propustiti utakmicu zbog žutih kartona.

- Teško je nadomjestiti stopera kao što su Vida i Lovren, ali imamo adekvatne zamjene - dodao je Petković.

Barišić: Uspavanka u drugom poluvremenu

Borna Barišić je istaknuo kako je plan bio osvojiti tri boda, ali ovoga puta nije išlo.

- Dobro smo otvorili utakmicu. Nažalost, primili smo gol iz očiglednog prekršaja. U nastavku je to više bila uspavanka i ostalo je 1-1 - komentirao je Barišić.