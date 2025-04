Modrić ostaje bez trenera! Ancelotti odlazi iz Reala, na ljeto će preuzeti Brazilce...

Cijelu sezonu špekuliralo se što će biti s budućnosti Carla Ancelottija. Španjolski mediji pisali su kako njegova sudbina na klupi Real Madrida ovisi o rezultatu u Ligi prvaka. Kraljevski klub ispao je iz četvrtfinala pa su mnogi mislili kako je rastanak neminovan usred sezone, no Florentino Perez se predomislio i dao mu novu šansu. Spas je trebao biti trofej u finalu Kupa protiv Barcelone, no Real je i to izgubio.

Još nakon utakmice glasine o njegovom odlasku bile su sve jače, a sada je stigla i potvrda. Kako piše Fabrizio Romano, Ancelotti na kraju sezone odlazi iz Madrida. I ne samo to, već je dogovorio novi angažman, postat će izbornik Brazila!

Trebao je to postati još prije godinu dana, Brazilci ga pokušavaju primamiti već jako dugo, no tada se zahvalio na ponudi. Jasno, bilo je malo vjerojatno da će napustiti Real nakon što je prošle sezone osvojio Ligu prvaka i prvenstvo.

Ipak, ovaj put su se kockice drugačije posložile, Realu je prvenstvu, gdje je u zaostatku za Barcom, jedina prilika za trofej u sezoni, a kako igra već dulje vrijeme nije na zadovoljavajućoj razini, odlučili su se rastati godinu dana ranije. Tko će naslijediti Ancelottija u kraljevskom klubu, još nije poznato, ali jedan od glavnih kandidata je Xabi Alonso čije ime se već dulje vrijeme spominje u kontekstu Reala.

Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS

Ime legendarnog Talijana zlatnim će slovima biti upisano na Santiago Bernabeu. Vodio je klub u dva mandata, od 2013. do 2015. pa od 2021. do 2025. godine. Osvojio je 15 trofeja, od toga tri Lige prvaka i dva španjolska prvenstva.

Svom nasljedniku ostavlja zvjezdanu momčad u kojoj će na ljeto trebati napraviti nekoliko korekcija na nekim pozicijama, pitanje je i što će biti s hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem, a njega u brazilskoj reprezentaciji čeka hrpa posla.

Glavne vedete bit će mu realovci Rodrygo i Vinicius. Brazil se muči posljednjih nekoliko godina, nije briljirao u kvalifikacijama, ali trebao bi se plasirati na Svjetsko prvenstvo koje će se igrati 2026. godine u Meksiku, SAD-u i Kanadi. A Ancelotti baš zbog toga i dolazi, glavni cilj je vratiti 'zlatnu božicu' u najuspješniju zemlju svjetskih prvenstava koja na trofej čeka od 2002. godine.