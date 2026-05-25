SLUŽBENO JE

Modrić ostao bez trenera: Max Allegri dobio otkaz u Milanu, odlaze svi odgovorni za debakl

Piše Jakov Drobnjak
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Drama u Milanu! Allegri dobio otkaz nakon šokantnog poraza od Cagliarija koji ih je koštao Lige prvaka. Uz njega otišli su svi bitniji ljudi, među njima i direktor Tare

Massimiliano Allegri više nije trener Milana. Objavio je to Fabrizio Romano i još nekoliko talijanskih insajdera, kao i Gazzetta dello Sport, a klub je sve potvrdio na svojim mrežama. Presudio mu je debakl u zadnjem kolu u kojem je Milan izgubio od Cagliarija 2-1 kod kuće i tako ostao bez Lige prvaka iduće sezone. Milan će tako u potragu za novim trenerom, a veliko je pitanje što će biti s Lukom Modrićem koji je imao odlične odnose s Allegrijem.

Iako je većinu sezone Milan izgledao jako dobro, kraj sezone bio je užasan. Ozljeda Modrića uzdrmala je momčad koja nikako nije mogla potvrditi Ligu prvaka, a onda je u zadnjem kolu došao hladan tuš. Como je pobjedom preskočio Rossonere i dograbio Ligu prvaka.

Kako je objavio klub, uz Allegrija idu i sve ključne figure u Milanu. To su CEO Giorgio Furlani, sportski direktor Igli Tare, koji je osobno došao razgovarati s Modrićem kako bi ga uvjerio da dođe u Milan, te glavni skaut Geoffrey Moncada. 

Još nije poznato tko će zamijeniti Allegrija, a Gazzetta je pisala kako je on prvi kandidat za klupu Napolija nakon što je od tamo otišao Antonio Conte. Neki vjeruju kako bi upravo Conte mogao doći u Milan.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo je završilo 24. svibnja, ostaju još pitanja tko će osvojiti Konferencijsku ligu, kao i Ligu prvaka
FOTO Hrvatska poduzetnica nakon dva propala braka traži treću sreću s legendom NBA lige
FOTO Hrvatska poduzetnica nakon dva propala braka traži treću sreću s legendom NBA lige

Tia Jurčić je bivša manekenka koja se danas bavi poduzetništvom, a u vezi je s bivšom košarkaškom legendom NBA-a Kenny Smithom. Javnosti je poznata po braku sa sinom Zdravka Mamića
FOTO 'Vatreni' na okupljanje u zvijeri od 200.000 eura. Kreće akcija SP, evo tko je sve stigao
FOTO 'Vatreni' na okupljanje u zvijeri od 200.000 eura. Kreće akcija SP, evo tko je sve stigao

Vatreni se okupili u Zagrebu, započele pripreme za Svjetsko prvenstvo! Dalić ima samo sedmoricu igrača na prvom treningu, a konačan popis šalje Fifi do 1. lipnja

