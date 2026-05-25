Modrić ostao bez trenera: Max Allegri dobio otkaz u Milanu, odlaze svi odgovorni za debakl

Massimiliano Allegri više nije trener Milana. Objavio je to Fabrizio Romano i još nekoliko talijanskih insajdera, kao i Gazzetta dello Sport, a klub je sve potvrdio na svojim mrežama. Presudio mu je debakl u zadnjem kolu u kojem je Milan izgubio od Cagliarija 2-1 kod kuće i tako ostao bez Lige prvaka iduće sezone. Milan će tako u potragu za novim trenerom, a veliko je pitanje što će biti s Lukom Modrićem koji je imao odlične odnose s Allegrijem.

Iako je većinu sezone Milan izgledao jako dobro, kraj sezone bio je užasan. Ozljeda Modrića uzdrmala je momčad koja nikako nije mogla potvrditi Ligu prvaka, a onda je u zadnjem kolu došao hladan tuš. Como je pobjedom preskočio Rossonere i dograbio Ligu prvaka.

Kako je objavio klub, uz Allegrija idu i sve ključne figure u Milanu. To su CEO Giorgio Furlani, sportski direktor Igli Tare, koji je osobno došao razgovarati s Modrićem kako bi ga uvjerio da dođe u Milan, te glavni skaut Geoffrey Moncada.

Još nije poznato tko će zamijeniti Allegrija, a Gazzetta je pisala kako je on prvi kandidat za klupu Napolija nakon što je od tamo otišao Antonio Conte. Neki vjeruju kako bi upravo Conte mogao doći u Milan.