Modrić osvajača Zlatne lopte nije stavio niti među prva tri! Zlatko Dalić opet nije glasao

Osim što je najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida, kao jedan od najboljih igrača na svijetu, Luka Modrić se prethodnih godina nabrao brojnih nagrada. Od Zlatne lopte, one najvažnije, pa do Fifinog The Besta, najboljeg veznjaka svijeta, člana najbolje momčadi svijeta i tako nekoliko puta...

Pokretanje videa... 02:45 Podrška sportaša malom Ivanu | Video: 24sata Video

Hrvatski maestro ne odustaje. Kapetan je Reala i vrlo važan dio momčadi s 39 godina, ali činjenica jest da je njegovo najbolje vrijeme prošlo. Pozornicu je prepustio mlađima pa je tako iz gledališta s ponosom gledao kako njegov suigrač Vinicius uzima u ruke Fifinu nagradu The Best za najboljeg igrača na svijetu koju je osvojio ispred Rodrija i Bellinghama. Ponosan je Luka bio i na svog šefa Carla Ancelottija koji je proglašen najboljim trenerom.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Najbolju trojicu na svijetu birali su izbornici, kapetani reprezentacija, izabrani novinari i navijači. Zanimljivo, Modrić je izostavio Rodrija koji je osvojio Zlatnu loptu pa je na prva tri mjesta stavio svoje suigrače. Jasno, čelno mjesto namijenio je Viniciusu, na drugo mjesto stavio je Judea Bellinghama, a na treće Danija Carvajala.

Split: UEFA Liga nacija, utakmica između Hrvatske i Portugala | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić nije glasao. Ostao je dosljedan svojoj odluci već treću godinu da će bojkotirati dodjele nagrada jer 'Fifa ne poštuje Hrvatsku'.

- Želim više respekta za nas, za našu reprezentaciju, za naše igrače, pa i za sebe, jer smo s dvije medalje apsolutna svjetska senzacija. FIFA bi nas trebala više promovirati jer smo pokazali da jedna mala zemlja može konkurirati najvećima, a što je najljepša reklama za nogomet u cijelom svijetu - rekao je jednom prilikom.

Hrvatske medije je u ovogodišnjem izboru predstavljao novinar Sportskih novosti Robert Matteoni. On je na prvo mjesto stavio Rodrija, drugi mu je izbor bio Vinicius, a treći Toni Kroos.

Ceremonija u Dohi bila je, za razliku od dodjele Zlatne lopte, lišena nogometnih legendi i zvijezda, ali zato je tu bila cijela delegacija Real Madrida koji u srijedu protiv meksičke Pachuce igra finale Interkontinentalnog kupa. Modrić će imati priliku doći do 28. trofeja u dresu kraljevskog kluba te tako još malo odmaknuti konkurenciji.