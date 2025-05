Zubac i Clippersi 'preživjeli' u drami protiv Jokića i Denvera! Jedna utakmica sve će odlučiti

Los Angeles Clippersi pobijedili su u šestoj utakmici serije prve runde doigravanja u NBA ligi protiv Denver Nuggetsa. Hrvatski reprezentativac Ivica Zubac još je jednom odigrao važnu ulogu, odigrao je 33 minute i zabio 10 koševa uz šest skokova u pobjedi 111-105 i sjajnu obranu na Nikoli Jokiću.

Podsjetimo, Denver je uoči utakmice vodio 3-2 u seriji i Clippersi si nisu mogli priuštiti poraz pred svojim navijačima u Inuit Domeu. Momčad Tyronna Lua ozbiljno je shvatila zadatak, a značajnu je prednost stekla u trećoj četvrtini u kojoj su Clippersi bili bolji 32-22.

Foto: Jayne Kamin-Oncea

Clippersi su do pobjede došli ponajviše sjajnim utakmicama Jamesa Hardena, Kawhija Leonarda i Normana Powella. Harden se iskupio nakon slabe pete utakmice u kojoj je zabio tek 11 koševa i predvodio listu strijelaca s 28 koševa (šut 10 od 20) uz šest skokova i osam asistencija, a igrao je čak 46 od 48 minuta na utakmici!

Leonard je zabio 27 koševa uz deset skokova i pet asistencija, dok je Powell imao 24 koševa iz 15 pokušaja. Jokić je predvodio Denver s 25 koševa, sedam skokova i osam asistencija, ali je Zubac napravio dobar posao u obrani na trostrukom MVP-ju lige.

Foto: Gary A. Vasquez

Clippersi su šest minuta do kraja utakmice vodili s čak 15 koševa razlike, ali su Nuggetsi učinili završnicu zanimljivom. Serijom od 11-2 u tri minute su smanjili zaostatak Clippersa na samo šest koševa, ali kasnije nisu iskoristili prilike koje su im se pružile.

Powell je na 1:47 minuta do kraja utakmice zabio tricu za 110-101 Clippersa, a Nuggetsi su 59 sekundi do kraja smanjili na pet koševa zaostatka. Ipak, ispromašivali su se do kraja utakmice, a Clippersi uzeli važnu pobjedu.

Odlučujuća sedma utakmica igra se u nedjelju u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu.