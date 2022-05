Modrić otkrio dokad misli igrati i bocnuo Mbappea: Ja to ne bih napravio. Ali nisam iznenađen

Četiri dana prije finala Lige prvaka protiv Liverpoola u Parizu (subota, 21 sat) veznjak Real Madrida i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (36) osvrnuo se na aktualnosti u "kraljevskom klubu" u razgovoru za Radio Marcu i emisiju El Partidazo de Cope.

Navijači španjolskog prvaka proteklih su dana govorili o "izdaji" Kyliana Mbappéa (23), koji je unatoč dugih pregovora i koketiranjem s Realom u zadnji trenutak promijenio mišljenje i odlučio ostati u PSG-u.

- Nismo iznenađeni jer ništa o tome nismo znali. Nisam ništa očekivao. Puno se pričalo o tome, godinu dana, ali nismo znali hoće li se to dogoditi ili ne. Zato moramo zatvoriti to pitanje i ne pričati više o njemu. Imamo finale Lige prvaka, što je najvažnije od svega. Real će i dalje biti u vrhu, iznad svakog igrača, bilo čega i nema potrebe uvijek iznova ponavljati. Imamo jako dobru momčad, puno igrača koji mogu napredovati, koji su imali sjajnu sezonu i možda cijene ono što imamo ovdje. Igrače od kojih će netko možda postati velika zvijezda u budućnosti - kazao je Modrić.

A tko bi mogao biti madridski Mbappé?

- Mogao bi biti Vinícius, mogao bi biti Rodrygo. Imamo Camavingu i Valverdea koji su mladi i koji su se jako, jako dobro snašli ove sezone. I ne samo ove, nego i prije. Osvojili smo superkup i ligu na dobar način, zato moramo cijeniti ono što je ova momčad napravila i mislim da može nastaviti rasti.

Gareth Bale (32) na izlaznim je vratima nakon devet godina kao igrač Reala.

- Ne znam što reći, najbolje je pitati Garetha što se dogodilo. Uvijek sam govorio da je bio jako važan za ovaj klub i ovu momčad. Napravio je velike stvari i to se ne može zaboraviti. Šteta što prošla godina (svega sedam nastupa i gol u 290 minuta) nije bila najbolja za njega i klub.

Mjesecima se priča kako će mu Real ponuditi novi ugovor, ali još ništa nisu potpisali. Sve bi trebali odraditi nakon finala Lige prvaka.

- Klub i ja razgovaramo, imamo dobar odnos. Hoću li napraviti što je Mbappé? Neću. Neću sigurno. Ali neka to napravi klub meni, haha. Šalim se. Imamo puno povjerenja, slažemo i dogodit će se ono što se mora dogoditi. Sad je finale i to je najvažnije. Ne želim razmišljati ni o čemu drugom.

Pred njim je nova sezona i Svjetsko prvenstvo u Kataru... Je li to onda to od velebne karijere?

- Puno sam puta rekao da želim završiti karijeru u Real Madridu. Osjećam se dobro, ali ne razmišljam puno o budućnosti. Fokusiran sam na sadašnjost, želim uživati u onome što radim i promatrati na kojoj sam razini. Ako mogu nastaviti ovako... - zastao je pa dodao:

- U Realu moraš biti na jako visokoj razini. Dok se osjećam jak, volio bih nastaviti ovdje. Nadam se da za nekoliko godina ovdje mogu završiti karijeru.

A preporodu forme sigurno je pomogao i trener Carlo Ancelotti.

- On je vrhunski trener, jedan od najboljih u povijesti ovog sporta. Kod njega bih najviše istaknuo osobnost. Način postojanja i poniznost, kako se ophodi prema ljudima, brine za igrače, kako razgovara s njima... To je najbolja stvar kod Carla. Naravno, i njegova je zasluga to što imamo ovako dobru atmosferu i što je ova sezone dosad bila jako dobra. Načinom postojanja uvjerio je igrače da više budu grupa. Mi smo prava ekipa s puno poniznosti. Pomažemo jedni drugima, i to zahvaljujući Carlu - zaključio je Modrić.

