Modrić: Ovo mi je prvi izravni gol iz slobodnjaka od Dinama! A kad vidim da ne mogu, otići ću

Luka Modrić sredio je Poljake još jednom majstorijom iz svoje radionice. Nije bitno što u ponoć slavi 39. rođendan, može zabiti i slobodnjak. Tek treći izravni u karijeri bez pomoći odbijanca, prvi nakon 17 godina!

- Vrlo važna tri boda, morali smo pobijediti zbog samopouzdanja jer smo imali četiri utakmice zaredom bez pobjede i bila je prijeko potrebna. Moglo je rezultatski i bolje, ali bitna su tri boda. Odigrali smo dobru utakmicu i možemo biti zadovoljni - rekao je Modrić nakon pobjede za Novu TV.

Koliko će se dugo vrtjeti gol po TV špicama?

- Sretan sam što sam napokon zabio kako treba taj gol iz slobodnjaka nakon dugo vremena. Zabio sam i Slovačkoj uz pomoć protivnika, a ovo mi je prvi izravni, ako se ne varam, od Dinama! Izgleda da mi leže slobodnjaci u Osijeku (zabio je jedan i za Dinamo, op.a.).

Više reprezentativnih nastupa od aktivnih igrača imaju samo Cristiano Ronaldo (214) i Lionel Messi (187). Luka je na jubilarnih 180.

- Ponosan sam i sretan što sam došao do te brojke, nisam nikad sanjao da ću toliko dugo biti u reprezentaciji i doseći te brojke. Prvi nastup je bio san, doći do 180. je san, prekrasno. Sretan sam što sam i dalje tu i mogu pomoći reprezentaciji. To je to, idemo dalje u nove pobjede - rekao je Modrić.

A koliko ćemo ga dugo još gledati?

- Vidjet ćemo, stvarno ne znam. Teško je u mojim godinama bilo što prognozirati. Sa mnom se nikad ne zna, treba se ići utakmicu po utakmicu. Ne mogu ići previše unaprijed i davati dugoročne najave. Idemo utakmicu po utakmicu, dok uživam i ovako igram bit ću tu, kad ne budem, nitko mi neće trebati reći, sam ću se maknuti.

Puhat će u ponedjeljak 39 svjećica na rođendanskoj torti. Što si želi?

- Hvala vam na čestitkama. Najviše zdravlja, za sve ostalo sam ću se pobrinuti - zaključio je kapetan "vatrenih".