Modrić prvi put promašio penal za klub, Real ipak u finalu SP-a

Real Madrid igrat će u subotu od 20 sati za peti trofej svjetskoga klupskog prvaka. Sva četiri osvojio ih je s Lukom Modrićem (37), koji je mogao postati strijelac u polufinalu protiv afričkog doprvaka Al Ahlyja, no promašio je penal u pobjedi 4-1.

Foto: SUSANA VERA

Hrvat je dobio šansu nakon što je u nedjeljnom porazu kod Mallorce svoju s bijele točke propustio Marco Asensio. Luki je obranio Egipćanin Mohamed El-Shenawy u 87. minuti, ali nije se pokazalo skupim.

Bilo je to kod vodstva "kraljevskog kluba" 2-1, a do kraja su potvrdu potvrdili Rodrygo (93.) i Sergio Arribas (98.), koji je tek bio ušao u igru. Modrić je izašao iz igre u petoj minuti nadoknade. Bio mu je to četvrti promašeni penal u karijeri (ne računajući raspucavanja), prvi za klub uopće! Zabio je 21 put.

Real je teže od očekivanog došao do pobjede protiv kluba koji je u četvrtfinalu izbacio sjevernoameričkog prvaka Seattle Sounderse. Vinícius Junior zabio je tri minute prije odmora, a početkom nastavka odmah i Federico Valverde, ali Egipćani su se privremeno vratili u igru penalom Alija Maaloula u 65.

Foto: SUSANA VERA

Za trofej će igrati protiv Al Hilala, saudijskog kluba koji je upao u turnir nakon pozivnice azijske konfederacije i eliminirao domaćeg predstavnika Wydad Casablancu, potom i osvajača Cope Libertadores Flamengo.

Foto: SUSANA VERA

