Real Madrid pobijedio je Inter u Madridu s 2-0 i potvrdio prvo mjesto u skupini. Unatoč kiksu s moldavskim Šerifom koji je slavio na Bernabeuu, Madriđani su uspjeli popraviti sve i kao prvoplasirani osigurati osminu finala.

Iako su gosti u prvom dijelu ostavili bolji dojam, Toni Kroos prekrasnim je golom doveo domaćine u vodstvo u 17. minuti. A stvari su se dodatno otežale za Talijane kada je u 64. minuti crveni karton dobio Barella.

On i Militao bili su u jednom duelu nakon kojeg je Talijan završio u reklamama, što ga je naljutilo te je udario stopera Reala pa je nastala gužva. Uključili su se ostali, počeli gurati i naguravati, a u jednom je trenutku do "epicentra" došao i Luka Modrić uhvativši Artura Vidala za vrat u pokušaju da ga primiri, no eksplozivni Čileanac je trenutak kasnije otresao hrvatskog kapetana koji na to više nije uzvratio.

Taj trenutak možete pogledati OVDJE.

Ili, zapravo, jest! Ali na terenu kada je, nakon gola Asensija, Vidal, valjda još uvijek osvetoljubive naravi, pokušao Luki uklizati s leđa, naš je kapetan to vješto izbjegao i još se malo poigrao s Čileancem i servirao mu nogometnu osvetu.

Taj trenutak možete pogledati OVDJE.

Luka je danas bio i kapetan Reala u svojoj 100. utakmici u Ligi prvaka. Nitko prije njega od Hrvata nije napravio takvo što...