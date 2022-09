Modrić stigao Bobana, koji je vezni red jači: iz 1998. ili ovaj?

A sad bih htio reći nekoliko riječi na hrvatskom jeziku, okrenuo se prema voditelju, nakon zahvala svima.

- Ovdje, u publici, je i moj uzor, čovjek kojega sam kao dječak gledao i upijao njegove poteze i uvijek htio postati kao on...

Gledao je Luka Modrić (37) te 2018. kad je primio Zlatnu loptu Zvonimira Bobana (54), a legendarni kapetan nije mogao zaustaviti suze.

Tada ga je Luka nadmašio, jer Boban nikad nije bio Ballon d'Or. Nije bio ni među top 3, brončane '98. treći je u tom izboru završio Davor Šuker.

Po trofejima ga je nadmašio davno, jer Boban je ostao na deset s Milanom i mladom reprezentacijom Jugoslavije, a Modrić je već na 29! Što pojedinačnih, poput Zlatne lopte, što klupskih s Realom i Dinamom.

A u četvrtak ga je pretekao i po broju kapetanskih utakmica za Hrvatsku. Bila mu je to 49., a Zvone je ostao na 48.

- Bio sam u Tottenhamu i prolazio teško razdoblje. Odjednom mi je stigla poruka "Nazovi me ako želiš. Zvone". Mislio sam da me netko od mojih prijatelja zafrkava, ali kad sam nazvao broj, doista je bio Boban. Taj me naš razgovor psihološki osvježio, on je čovjek kojem sam se divio, impresionirala me njegova igračka prošlost i jednostavnost - govorio je Luka.

Kad su Boban, Šuker i društvo prvi put odveli Hrvatsku na postolje na svjetskom prvenstvu, Luki je bilo 13 godina.

- Htio sam igrati kao Boban, biti lider na terenu, ključ u veznom redu, koji povezuje obranu i napad. Poput quarterbacka u američkom nogometu.

I s Hrvatskom je Luka nadmašio Zvonu, rusko srebro ostaje za vječnost. I nova šansa u Kataru.

- Nama je vezni red najveća snaga jer nema boljeg na svijetu, neki može biti samo jednako dobar. Zato sam veliki optimist uoči Katara - rekao je Slaven Bilić pa na izravno pitanje je li Hrvatska imala jači vezni red 1998. ili danas, Robert Jarni iz subjektivnih se razloga opredijelio za '98., a Bilić je zaključio:

- Mislio sam reći da su ovi danas raznovrsniji bez lopte, ali nije ni to točno. Na velikim natjecanjima Aljoša je znao probijati strane, krilo, bio je naš najbolji igrač uz Šukera. Zvone isto kompletan igrač... To je tu negdje, podjednako.

Mi bismo ipak rekli da je za dlaku jači današnji vezni red "vatrenih". Zbog našega Luke. A vi?

