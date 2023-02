Modrić: To pitanje mi je postalo dosadno, a Real pred mene nije postavio nikakav ultimatum!

Luka Modrić i Carlo Ancelotti pojavili su se pred novinarima uoči prvog susreta osmine finala Lige prvaka između Real Madrida i Liverpoola, a 'kraljevska desetka' i kapetan hrvatske reprezentacije odgovarao je na brojna pitanja.

O utakmici s Liverpoolom...

- Pred nama je važna i teška utakmica protiv sjajnog protivnika na povijesnom stadionu s nevjerojatnim navijačima. Moramo odigrati dobru utakmicu kako bismo odnijeli kući povoljan rezultat uoči uzvrata. Moramo biti na najvišoj razini, biti zajedno kao momčad i pomagati jedni drugima - rekao je pa nastavio:

- Moje stanje? Dižem formu nakon Svjetskog prvenstva. Bilo je pogrešno što sam odmah krenuo igrati, ali kad te trener pita hoćeš li igrati, kažeš da hoćeš. Sad sam ponovno na svojoj razini i nadam se da ću nastaviti tako do kraja sezone.

Modriću na ljeto ističe ugovor. Nekako se čini da od svih, to najmanje muči njega...

- Nisam pričao s klubom o produženju ugovora, isto kao ni u ovom trenutku prošle godine. Miran sam. Ta pitanja su mu već pomalo dosadna jer uvijek kažem istu stvar, da se osjećam dobro i da želim nastaviti karijeru u Realu. Moram razgovarati s čelnicima i želim nastaviti, ali želim to zaslužiti, a ne da mi bude poklonjeno. Nikad mi ništa nije bilo poklonjeno. Želim nastaviti, ali zbog zasluga, a ne zbog svoje priče ili onoga što sam učinio. Ništa ne može promijeniti moj odnos s Madridom, to je klub mog života i nitko to ne može prekinuti - priča Luka pa nastavlja:

- Dat ću sve od sebe da nastavim karijeru u Realu. Više od toga ne mogu. Uvijek sam imao odličan odnos s klubom i to se neće promijeniti. Baš je kao i prošle godine. Nema žurbe, na polovici smo sezone i imamo puno izazova pred sobom. Fokusiran sam na to, na podizanje forme na najbolju moguću razinu i vidjet ćemo što će se dogoditi.

O suradnji s Kroosom koja nije bila na razini proteklih tjedana...

- Ne smeta mi što se toliko priča o tranziciji jer znam da su od nas očekivanja maksimalna. Ono što ne razumijem je da smo Toni i ja igrali odlično zajedno, a sad čini se ne možemo. Igrali smo dugo zajedno i gubili, ali također i osvojili puno toga.

Modrića su novinari upitali i umirovljenju od reprezentativnog dresa budući da se šuškalo da će to biti jedan od uvjeta za produživanje njegova ugovora.

- Nakon Svjetskog prvenstva moj plan je bio nastaviti do Lige nacija (op.a., završnice), a za dalje još nisam promislio. Nisam još odlučio. Idemo završiti Ligu nacija, pa ćemo vidjeti. Moram o svemu dobro razmisliti. Real nikad od mene nije tražio da se umirovim od reprezentacije, to nije način ovog kluba, davati ultimatume. Odlazak u reprezentaciju nikad nije utjecao na moju igru u Realu ni na koji način. Pričate o mojim godinama, a ja sam dokazao da mogu igrati za klub i reprezentaciju. Ali ponavljam da moram još razmisliti.

Nakon Modrića mikrofonu je pristupio Ancelotti i još jednom nahvalio Modrića, koji bi trebao započeti utakmicu protiv 'redsa'.

- Ponovno se dokazao i nastavlja to raditi. Nije bio najbolji u siječnju, ali se popravlja i nastavit će rast. Fizički je u jako dobrom stanju i želi igrati za Real.

