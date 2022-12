Modrić u zagrljaju Argentinaca: Pogledajte kako su tješili Luku

I njemu je, baš kao i Lionelu Messiju, ovo bila zadnja prilika da postane prvak svijeta. Jedan je, nažalost, morao ostati bez iste, Luka Modrić i Hrvatska izgubili su u polufinalu Svjetskog prvenstva, dok će Messi i Argentina u nedjelju igrati za naslov svjetskih prvaka.

Modrić je protiv Argentine odigrao 80 minuta, a kada je izlazio iz igre, i tribine Lusaila, na kojima su dominirali Argentinci, pokazale su što misle o hrvatskom maestru. Svi su se ustali i zapljeskali, i Hrvati i Argentinci i oni neutralni.

Našem kapetanu koju riječ podrške, utjehe i zagrljaja nakon utakmice pružili su i protivnici. Iako, još će uvijek mnoge peći odluka suca Orsata kada je dosudio kazneni udarac za Argentinu. Peći će i Luku.

- Nije bio penal, prije toga je trebao biti korner za nas. Nakon toga je sudio nepostojeći penal i to je prelomilo utakmicu jer smo do tada kontrolirali utakmicu, falilo nam je malo gore da budemo opasniji, ali nisu nam stvarali probleme do tog penala. Ali eto opet se sudio, onda je došao taj gol gdje su imali sreće s odbijanjem lopti. Bilo je teško poslije, to je to...

Argentinska televizija Deportiv prenijela je i dodatak:

- Inače ne pričam o sucima, ali nemoguće je to izbjeći. On je jedan od najgorih sudaca koje poznajem i ne govorim sam oo danas. Ranije mi je sudio i nisam imao dobro sjećanje na njega. On je katastrofa!

