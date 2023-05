Modrić uoči uzvrata sa Cityjem: Ne treba nam dodatni motiv...

Imam jako dobar osjećaj glede sutrašnje utakmice. Jako želimo doći do novog finala i želimo to pokazati. Uvijek smo u vrhu, u polufinalima i finalima i to je nešto veliko. Opet to jako, jako želimo, kazao je Luka Modrić na medijskoj konferenciji uoči uzvratnog susreta na Etihadu između Manchester Cityja i Reala u polufinalu Lige prvaka.

- Naši trofeji govore sami o sebi. Ali želim govoriti i o trudu, ponašanju ove momčadi. Jer, ne može se uvijek pobjeđivati, treba se nositi s problemima koji ti dolaze i to je ključno. Osjećamo nevjerojatan ponos zbog svega što smo učinili do sad. To je za pohvalu.

Carlo Ancelotti naglašava da je često nervozan prije ovakvih, velikih utakmica, ali onda pogleda u hrvatskog maestra i svi problemi nestanu.

- Toliko smo već puta igrali ovakve utakmice. Kad vidim njega i suigrače osjetim mirnoću. Imamo puno povjerenje u naše kvalitete i naš nogomet. S tim, možemo reći da idemo odigrati sjajnu utakmicu. Igrati u finalu bilo bi impresivno.

Luka Modrić igrao je pet finala Lige prvaka sa savršenim omjerom pobjeda i poraza. Sutra može osigurati šesti...

- Uh, jako puno. Još uvijek se sjećam onog videa kojeg nam je dao Zidane kada je govorio o dinastiji. Naravno, imamo na umu mogućnost da bi se čitava priča mogla još produbiti. Ali, kada samo igraš takve utakmice, već si motiviran. Ne treba ti dodatan motiv. Kada znaš da si tako blizu finala, želiš dati sve od sebe. Na pragu smo toga da učinimo nešto povijesno.

Real često izgleda kao da je 'na konopcima', u nokdaunu, a onda u najvažnijim utakmicama kao da je nešto nadljudski u 'kraljevima'...

- Osjećamo se ugodno u njima. Volimo Ligu prvaka jer je to naš turnir. Osjećaj je sjajan jer znamo da smo je osvojili već mnogo puta. Vjera u nas same je enormna.

U prvoj utakmici obje su momčadi imali svoje trenutke, a Luka je ustvrdio da će i u ovoj odlučivati nijanse.

- U prvom poluvremenu su bili bolji, ali mi smo rasli u igri i zabili gol. Mogli smo zabiti još jedan, ali oni su izjednačili i ostalo je 1-1. Znali smo već tada da ovaj ogled neće biti odlučen nakon prve utakmice. I sada smo tu, osjećamo se dobro, mislim da su izgledi na 50-50. Odlučivat će nijanse, moramo biti kao jedno, maksimalno fokusirani - zaključio je Modrić.

