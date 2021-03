Još prije nekoliko godina potvrdio je status jednog od najboljih igrača u povijesti Hrvatske, a prije tri godine otišao je među besmrtne kada je odveo 'vatrene' do srebra na SP-u u Rusiji.

Ni tu mu nije kraj. Luka Modrić (35) je u subotu protiv Cipra odigrao 135. utakmicu za Hrvatsku, pretekao Darija Srnu te postao rekorder po broju nastupa za reprezentaciju. HNS mu je u ponedjeljak pripremio posljednju pressicu na kojoj su mu umjesto novinara pitanja postavljali bivši suigrači Niko Kranjčar, Darijo Srna, Hrvoje Čale, bivši izbornik Slaven Bilić, supruga Vanja, otac Stipe... Emotivni Luka pustio je i suzu, baš kao dan ranije na večeri kada su ga suigrači iznenadili.

Modrić je ovih dana zbog nevjerojatnog rekorda tražena roba, a odradio je intervju i za Fifu.

Kako se osjećate kao igrač s najviše nastupa za Hrvatsku?

- Osjećam se sjajno, sretan sam i ponosan. Velika je čast srušiti takav rekord, iako nisam o njemu puno razmišljao. Drugi ciljevi s reprezentacijom su mi važniji. Međutim, kako sam se približavao ovoj brojci, želio sam doći na vrh. Na sreću, uspio sam.

S obzirom na to da vam je 35 godina, hoće li vam ovogodišnji Euro biti posljednje veliko natjecanje?

Vidjet ćemo što će se dogoditi nakon Eura. Hrvatska mora biti snažna kao momčad jer imamo tešku skupinu. Unatoč nekim odlascima, vjerujem da imamo kvalitetu u momčadi i da možemo igrati značajnu ulogu. Teško je bilo što obećavati, ali na Euro idemo ambiciozni i puni nade, sa željom da opravdamo visoku reputaciju koju smo zaradili. Želimo predstavljati hrvatski nogomet onako kako to zaslužuje.

Jeste li zadovoljni karijerom ili vam još nešto nedostaje?

Bez obzira na prijašnja dostignuća, s klubovima i s reprezentacijom, uvijek želiš više. Kad osvojiš trofej ili postigneš nešto veliko, želiš to ponoviti. Dok god igram, imat ću ciljeve i ambicije. S Hrvatskom želim još jedan velik uspjeh, a na klupskoj sceni želim se boriti za trofeje dok god imam priliku. Tako se pripremam, tako radim i vidjet ćemo koliko će sve to trajati.

Hrvatska je bila finalist na posljednjem SP-u, ali kvalifikacije za Katar 2022. započela je pobjedom i porazom. Jeste li razočarani?

Hrvatska nije ove kvalifikacije započela na najbolji mogući način, gledajući i izvedbe i ishode. Teže je igrati nakon uspjeha na Svjetskom prvenstvu jer su svi motiviraniji protiv nas, a mi moramo zadržati visoku razinu igre iz Rusije. Početak nije bio savršen, ali završetak je bitan. Uvjeren sam da smo najkvalitetniji u skupini i da ćemo tijekom kvalifikacija to dokazati.

Fifa je uz Modrićev intervju objavila i nekoliko izjava kojima su bivši i današnji suigrači te treneri opisali Lukinu veličinu.

Casemiro: Modrić je skoro na Zidaneovoj razini, a Zidane je bio jedan od najboljih svih vremena. Oni vide stvari koje mi ne vidimo ni na snimkama.

Ivan Rakitić: Čini se kao da su on i Iniesta došli s drugog planeta igrati nogomet s nama smrtnicima. Obojica su među najboljima svih vremena na svojim pozicijama.

Kaka: Zbog Luke to izgleda lako, ali vjerujte mi - vrlo, vrlo je teško igrati takav nogomet. A on igra kao da je to najnormalnija stvar na svijetu. Kao da pleše.

Jamie Redknapp: Kad vam je momčad u problemima, nema boljeg igrača da se nosi s pritiskom. Modrić je uvijek spreman primiti loptu, čuvati je i smiriti utakmicu. To je odlika hrabrog igrača.

Robert Prosinečki: Ne postoji način gledanja na Luku Modrića prema kojem ne zaslužuje titulu najboljeg Hrvata u povijesti.

I to je dovoljan opis ponajvećeg Hrvata u povijesti nogometa, ili kako kaže veliki Žuti, i najvećeg. Čovjeka koji je osvojio četiri Lige prvaka, Zlatnu loptu, nagradu The Best, Uefinu nagradu za najboljeg igrača Europe, najbolji igrač svjetskog prvenstva, dvije La Lige, španjolski Kup, tri hrvatska prvenstva, dva hrvatska Kupa i ono najvažnije. Svjetsko srebro iz Rusije!

No ni to mu nije dovoljno. I u 36. godini igra kao na vrhuncu karijere.

To je naš Luka...