Modrić zaludio navijače Milana! 'Prodaja njegovih dresova leti'

Luka Modrić (40) od svog je dolaska potpuno osvojio navijače Milana, a potvrda toga stigla je i kroz prodaju dresova. Njegov broj 14 trenutačno je najtraženiji među navijačima, izvještava Gazzetta dello Sport. Hrvatski maestro do sada je u sezoni zabio jedan gol i dodao jednu asistenciju, no više od samog učinka navijače je impresionirala klasa kojom diktira igru “rossonera”.

Posljednjih sezona u prvom je planu bio Christian Pulišić kada je prodaja dresova u pitanju, ali sada je Modrić preuzeo glavnu ulogu. Uz njega, među najprodavanijim imenima nalaze se Rafael Leão i spomenuti Amerikanac. Posebno se ističe treća garnitura dresova, čija je prodaja porasla za 44 posto, u odnosu na isto razdoblje prošle sezone.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

"U početku je bilo skeptika, govorilo se da je 'došao uživati u mirovinu'. Ali to se otopilo poput snijega na suncu i skeptici su razoružani dokazima. Modrić je svojim izjavama, duhom i prvim nastupima osigurao žezlo koje je držao u Madridu, a ostatak dolazi prirodno. Posljedice u dobro raspoloženje ne dovode samo Allegrija i navijače, nego i klub. Jer dresovi s Modrićem lete", pišu ugledne talijanske novine.

U danima nakon susreta s Bolognom prodaja je skočila čak 98 posto u odnosu na dane prije utakmice, dok je nakon dvoboja s Udineseom zabilježen rast od 32 posto. Jasno je da rezultati na terenu izravno utječu i na komercijalni uspjeh kluba. Zanimljivo je i to da talijanski kupci čine tek 42 posto svih kupnji treće garniture, dok većina dresova odlazi navijačima iz inozemstva.