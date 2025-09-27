Obavijesti

HRVATSKI MAESTRO

Modrić zaludio navijače Milana! 'Prodaja njegovih dresova leti'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Modrić zaludio navijače Milana! 'Prodaja njegovih dresova leti'
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Uz Modrićeve, navijači Milana najviše kupuju dresove Christiana Pulišića i Rafaela Leãa, a posebni hit je treća garnitura

Luka Modrić (40) od svog je dolaska potpuno osvojio navijače Milana, a potvrda toga stigla je i kroz prodaju dresova. Njegov broj 14 trenutačno je najtraženiji među navijačima, izvještava Gazzetta dello Sport. Hrvatski maestro do sada je u sezoni zabio jedan gol i dodao jednu asistenciju, no više od samog učinka navijače je impresionirala klasa kojom diktira igru “rossonera”. 

Posljednjih sezona u prvom je planu bio Christian Pulišić kada je prodaja dresova u pitanju, ali sada je Modrić preuzeo glavnu ulogu.  Uz njega, među najprodavanijim imenima nalaze se Rafael Leão i spomenuti Amerikanac. Posebno se ističe treća garnitura dresova, čija je prodaja porasla za 44 posto, u odnosu na isto razdoblje prošle sezone.

Serie A - AC Milan v Bologna
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

"U početku je bilo skeptika, govorilo se da je 'došao uživati u mirovinu'. Ali to se otopilo poput snijega na suncu i skeptici su razoružani dokazima. Modrić je svojim izjavama, duhom i prvim nastupima osigurao žezlo koje je držao u Madridu, a ostatak dolazi prirodno. Posljedice u dobro raspoloženje ne dovode samo Allegrija i navijače, nego i klub. Jer dresovi s Modrićem lete", pišu ugledne talijanske novine.

DOBIO NAGRADU Luka Modrić je proglašen za najboljeg nogometaša na ovim prostorima u 21. stoljeću!
Luka Modrić je proglašen za najboljeg nogometaša na ovim prostorima u 21. stoljeću!

U danima nakon susreta s Bolognom prodaja je skočila čak 98 posto u odnosu na dane prije utakmice, dok je nakon dvoboja s Udineseom zabilježen rast od 32 posto. Jasno je da rezultati na terenu izravno utječu i na komercijalni uspjeh kluba. Zanimljivo je i to da talijanski kupci čine tek 42 posto svih kupnji treće garniture, dok većina dresova odlazi navijačima iz inozemstva.

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'
FOTO: 12 GODINA STARIJA

Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'

Lamine Yamal i Fati Vázquez šokirali svijet zajedničkim odmorom u Italiji. Otkriveno da Yamal vodi "kalendar djevojaka"
KVIZ Koliko znate o Gvardiolu?
DA VAS VIDIMO

KVIZ Koliko znate o Gvardiolu?

Hrvatski nogometni reprezentativac i branič Manchester Cityja Joško Gvardiol hit je svjetskog nogometa. Zabavite se s nama i riješite deset pitanja o njegovoj karijeri i životu

