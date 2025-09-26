Obavijesti

Luka Modrić je proglašen za najboljeg nogometaša na ovim prostorima u 21. stoljeću!

Piše Jakov Drobnjak,
Osijek: Susret Hrvatske i ?eške u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Modrić je nagradu dobio na sportskom simpoziju u Sarajevu, a prisutnima se obratio videoporukom. Uz Modrića, nagrade su dobivali Zlatko Kranjčar, Zorislav Srebrić te Marijan Kustić

U Sarajevu se od 26. do 29. rujna održava Simposar, sportski simpozij koji okuplja brojne sportske zvijezde iz regije te uspješnim sportašima dodjeljuju nagrade. Organizator događaja je novinar Sabahudin Topalbećirević, a glavnu ideju ovog simpozija, kojem je ovo 14. izdanje, opisao je kao skupljanje sportskih profesionalaca, analitičara i sportaša u svrhu diskutiranja o budućnosti sporta. Posebno i središnje priznanje je dobio hrvatski kapetan Luka Modrić.

Osijek: Susret Hrvatske i ?eške u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Naime, Modrić je proglašen za najboljeg nogometaša regije u 21. stoljeću. Ova nagrada je još jednom potvrdila da je hrvatski kapetan uvjerljivo najbolji nogometaš s ovih prostora te da spada u sami vrh svjetskog nogometa. Modrić se u Sarajevo javio videoporukom te se na taj način zahvalio za ovu prestižnu nagradu. Također, Niko Kranjčar je primio nagradu za životno djelo u ime svog pokojnog oca i legende zagrebačkog i hrvatskog nogometa, Zlatka Kranjčara. Istu nagradu dobio je i hrvatski dužnosnik Zorislav Srebrić.

Među dobitnicima nagrada su i predsjednik HNS-a Marijan Kustić te nekadašnji direktor Dinama Romeo Jozek, koji posljednje četiri godine radi u ministarstvu sporta Saudijske Arabije gdje je zadužen za nogomet. Na simpoziju je jako puno svjetski poznatih sportaša među kojima su Hristo Stoičkov, Jean-Marie Pfaff, Aljoša Asanović, Zlatko Dalić, a videoporukom se iz Madrida javio i direktor Real Madrida Emilio Butragueño.

