Modrića naljutilo jedno pitanje: Neka govore. To je nepravedno

Real Madrid u srijedu će na svom terenu pokušati nadoknaditi minus od jednog gola protiv Manchester Cityja i plasirati se u finale Lige prvaka u Parizu, što bi Luki Modriću bio peti. Četiri puta otišao je do kraja.

La Liga je već u džepu, "kraljevski klub" na nedostižnih je 15 bodova prednosti pred drugoplasiranom Barcelonom pa je sav fokus na Europi. Modrić, koji bi uskoro i službeno trebao produžiti ugovor do ljeta 2023., s divljenjem je govorio o treneru Carlu Ancelottiju.

- Što bih najviše istaknuo? Njegov način postojanja. Vratio se na prirodan način, puno je vjerovao u momčad i to nam je puno značilo. On je za mene jedan od najvećih trenera u povijesti ovog sporta i svi smo bili sretni kad se vratio. U prvoj sezoni lijepo smo se proveli s njim i osvojili važne stvari, a sad to opet želimo - kazao je Luka u najavi.

Casemiro se vraća u momčad i, kaže Modrić, pomoći će Realu da ispravi pogreške.

A svima onima koji govore da su sretno stigli do polufinala hrvatski veznjak začepio je usta.

- Ljudima koji tako razmišljaju ništa ne govorimo, neka samo tako nastave. Da budeš ovdje i osvojiš ne znam koliko naslova prvaka Europe nije samo sreća. To je malo nepravedno, nasmijava nas iako svatko može reći što želi. Fokusirani smo na ono što radimo i nije nas briga što govore. Da biste došli do ove točke i pobjeđivali velike rivale, osvajali naslove, morate imati više od sreće: karakter, osobnost, vjeru. To nas tjera na pobjedu.

U subotu su Madriđani na ulicama prijestolnice slavili naslov pred desecima tisuća ljudi.

- Stvarno smo željeli ići jer su prošle četiri godine kako nismo slavili titulu pred našim navijačima. Jako smo uživali, bili smo sretni što smo bili tamo, vidjeli ljude kako pjevaju i uživali s njima. Ali od kraja slavlja fokusirani smo na sutrašnju utakmicu. Sezona nije gotova, siguran sam da će ljudi biti uz nas kao i cijele sezone. Posebno u Ligi prvaka, gdje smo uz njihovu pomoć nadišli poteškoće.

Španjolski novinari pitali su ga za suigrača Rodryga (21).

- Dobar je, poseban dečko. Imamo jako dobar odnos. Govorim mu da smo kao otac i sin jer mu je otac sličnih godina kao ja (36) i da me mora slušati, haha. Poseban je to odnos. Jako je dobar, dobro mu ide i presretan sam zbog njega. Skroman je i mora tako nastaviti. Bolje pitajte njega koliko sam mu pomogao - kaže Modrić.

Za vikend će Real gostovati kod gradskog rivala Atlética koji bi mu, u skladu s tradicijom španjolskog nogometa, trebao napraviti špalir i čestitati na naslovu.

- Ne razmišljamo o tome. To je stvar koja nas ne zanima i ne želim o tome pričati prije važne utakmice koja nas čeka sutra.

Kako protiv Cityja zabiti što više i primiti što manje?

- Svjesni smo da moramo biti puno bolji u svim aspektima igre, u obrani i napadu. Moramo odigrati kompletnu utakmicu da bismo prošli dalje. To je ključ, moramo si pomagati kao u zadnjim utakmicama kad su stvari postale teške i nismo prestajali vjerovati.

Je li mu ovo najbolja godina, upitali su ga.

- Neka drugi sude o tome. Zadovoljan sam učinkom ove sezone, ali pred kraj su još neki izazovi. Uvijek želim imati odgovornost na terenu i izvan njega, nikad je nisam izbjegavao. Volim je imati i uvijek biti tu, pomoći kolegama iznnutra i izvana - rekao je Modrić.

