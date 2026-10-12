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'Modrićev izraz lica na kraju je sve rekao. Stanje nije dobro'

Piše Zdravko Barišić,
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'Modrićev izraz lica na kraju je sve rekao. Stanje nije dobro'
Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport/IPA
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Hrvatski kapetan odigrao je drugo poluvrijeme u remiju Milana i Sassuola: 'Modrić nam je donio veći posjed lopte, ali smo zato patili u tranziciji', kazao je Ruben Amorim

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Tek je početak sezone, a Milan se već pati i prosipa bodove. Ovaj put je momčad Rubena Amorima remizirala u gostima kod Sassuola (1-1) u 6. kolu Serie A. Rossoneri nisu bili na pravoj razini od samog početka, mučili su se u kreaciji i teško su dolazili do prilika, a trenutak koji ih je trgnuo dogodio se početkom drugog dijela kad je u igru ušao hrvatski kapetan Luka Modrić.

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Milan je došao do zraka i nametnuo se u posjedu, živnula je i igra, a u 63. minuti Modrić je pokazao dašak genijalnosti nakon asistencije Adrienu Rabiotu. Ipak, domaćin je izjednačio samo pet minuta kasnije golom Odenthala i osvojio bod. 

Pljušte kritike na račun trenera Amorima koji, smatraju navijači, previše luta u svojim taktičkim postavkama. Momčad nema identitet i ideju od početka sezone, sve ovisi o inspiraciji indvidualaca. Previše je problema već u ovako ranom dijelu sezone i pitanje je može li Portugalac probuditi uspavanog velikana. Trener Milana je nakon utakmice govorio o našem kapetanu. Unatoč njegovoj asistenciji i vidljivom utjecaju na igru, nije bio nešto pretjerano zahvalan.

SOCCER - Serie A - AC Milan vs. US Lecce
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport/IPA

- Modrić nam je donio veći posjed lopte, ali smo zato patili u tranziciji. Pokušavali smo kontrolirati utakmicu na njihovoj polovici, dok su se oni oslanjali na tranziciju, čak i nakon kornera. Nakon vodstva smo trebali ubijati vrijeme, ali to nismo uspijevali. Što se tiče promjena u vezi, nije riječ o pojedincima, nego o rotacijama unutar momčadi i različitim karakteristikama igrača. Znate da će Rabiot dolaziti po loptu bliže veznim igračima, dok je Moreira potpuno drukčiji profil igrača na toj poziciji - kazao je Amorim.

O hrvatskoj legendi pisali su i talijanski mediji. Smatraju da se itekako osjetio njegov izostanak u prvom poluvremenu. 

- Modrić je promijenio utakmicu, ali nije bilo dovoljno. Amorim je uvođenjem Modrića promijenio izgled svoje momčadi na bolje. Milan je u drugom poluvremenu dobio više sigurnosti u posjedu, bolju organizaciju napada i igrača koji je sposoban jednim dodavanjem otvoriti prostor pred suparničkim vratima - piše Corriere dello Sport, dok je Goal.com opisao njegovu asistenciju:

SOCCER - Serie A - AC Milan vs. US Lecce
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport/IPA

- Milan je poveo zahvaljujući nagrađivanom partnerstvu Modrić-Rabiot: Hrvat oslobađa svog suigrača u kaznenom prostoru, koji snažno udara lijevom nogom prema bližoj vratnici. Međutim, Milan nije uspio sačuvati vodstvo. Modrićev izraz lica u 90. minuti, negdje između umornog i razočaranog, jasno daje do znanja da je ovo moralo proći bolje.

Kako god, situacija u klubu nije dobra. Ovo je bio već treći remi u šestoj utakmici, no ono što još više od rezultata brine jest slaba i bezidejna igra. Već u četvrtak imat će priliku popraviti dojam jer čeka ih susret protiv Salzburga u 2. kolu Europske lige. 

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